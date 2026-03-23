Danas promjenljivo uz povremenu kišu

U BiH će danas biti promjenljivo vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove u većini predjela, osim na krajnjem sjeveru gdje će ostati uglavnom suvo i najtoplije.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima od pet, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana povremeno pojačan, sjeveroistočni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini i na zapadu lokalno ima i slabih padavina.

Rođeno 8 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Pet beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Bijeljini, a jedna u Prijedoru. U Banjaluci su rođene tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini djevojčica i dječak, a u Prijedoru jedan dječak. Poroda nije bilo u Doboju, Zvorniku, Foči, Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus jedan, Han Pijesak i Kalinovik nula, Srbac, Rudo i Čemerno jedan, Bijeljina, Doboj, Drinić i Rudo dva, Prijedor, Novi Grad, Gacko, Foča, Srebrenica, Tuzla i Drvar tri, Banjaluka, Višegrad, Ribnik, Mrkonjić Grad, Šipovo, Sarajevo i Zenica četiri, Bihać pet, Bileća sedam, Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.