Danas kiša i snijeg, na planinama i do 70 cm padavina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U cijeloj BiH danas se očekuju kiša i snijeg, i to od 30 do 70 centimetara u brdsko-planinskim predjelima na zapadu.

Vremenska prognoza za 27. mart Izvor: Srna

U Posavini i Semberiji padaće kiša. Uveče i tokom naredne noći obilne padavine u svim predjelima, osim na jugu i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviši snijega do sada je napadalo u Kneževu, čak 20 centimetara, u Kalinoviku 15, na Han Pijesku 14, u Mrkonjić Gradu 10, u Gacku osam, u Bileći šest, u Prijedoru četiri, u Banjaluci, Novom Gradu, Šipovu i Sokocu tri, u Ribniku dva i Foči jedan centimetar.

Maksimalna temperatura vazduha danas će se kretati od jedan na zapadu do osam na istoku, na jugu do 12, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Duvaće slab vjetar na jugu i istoku, a na sjeveru i zapadu umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom, osim u Hercegovini.

Stanje na putevima

Svi putevi u Republici Srpskoj su prohodni, ali snijeg intenzivno pada na području Banjaluke, Prijedora, Kostajnice i Doboja i ima ga na kolovozima, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Otežano se vozi i u FBiH zbog snijega koji je noćas padao, a poteškoće vozačima mogu stvarati i povremeno jaki udari vjetra.

Na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja neophodna je opreznija vožnja, jer su kolovozi mjestimično zasniježeni.

U ostalim krajevima Republike Srpske padavine su uglavnom prestale, pa se vozi po mokrim i klizavim kolovozima.

U Srpskoj rođeno 19 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, pet djevojčica i 14 dječaka. Devet beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Prijedoru i Foči, a po jedna u Zvorniku, Bijeljini, Gradišci i Trebinju.

Zbog otežanih uslova za vožnju na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac na snazi je zabrana saobraćaja za vozila iznad sedam i po tona.

Vozačima se savjetuje oprezna i sporija vožnju, te da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.

Na magistralnom putu Šamac-Grebnica u toku je sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasaca.

Alternativni put za sva motorna vozila je Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno regionalni putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica. Kao kraće alternativne pravce, automobili mogu da koriste i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine. Predviđeno je da radovi traju do 30. marta.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Dobro Polje-Miljevina, Srbac-Derventa, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, a u toku su i radovi na dionici Sarajevo zapad-Lepenica u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, pa se saobraćaj se odvija dvosmjerno, desnom trakom.

Jednom trakom vozi se na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje, zbog radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Otvoreni su granični prelaz Brčko za putnička vozila do tri i po tone i granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na Šepku još na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Možda će vas zanimati

