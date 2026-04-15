Danas oblačno, uz kišu i grmljavinu, temperatura do 22 stepena

U cijeloj BiH danas će biti promjenljivo oblačno sa kišom, lokalno jačom uz grmljavinu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kraći sunčani intervali mogući su tokom jutra, dok će se tokom dana kiša i lokalno jači pljuskovi širiti od juga ka istoku i zapadu.

Na krajnjem sjeveru, oko rijeke Save, uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

U zapadnim i svjeverozapadnim krajevima kolovozi su jutros mokri ili vlažni, dok je vidljivost zbog magle smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama kroz usjeke, skreću pažnju na učestale sitnije odrone. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa iz AMS-a vozače pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina 2013 i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja do kraja godine.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce"" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dijelu magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brzog puta/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta granica RS/FBiH Lapišnica -LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Na magistralnom putu Prijedor - Kozarska Dubica, na dionici Prijedor – Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, kao i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo.

U FBiH na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog redovnog servisiranja tunelske cijevi tunela Ivan, smjer Bradina-Tarčin, zatvoren je ulaz na auto-put na naplatnom mjestu Bradina, te je uključenje na auto-put preusmjereno na naplatno mjesto Tarčin.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi i Sarajevo zapad - Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.