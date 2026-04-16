Pretežno oblačno, tokom dana kiša i lokalni pljuskovi

U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Na sjeveru će uglavnom biti suvo uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uveče u Hercegovini bura koja će jačati.

Najviša dnevna temperatura biće od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac šest, Čemerno sedam, Han Pijesak i Bjelašnica osam, Bijeljina, Sarajevo i Bihać devet, Bileća, Višegrad, Mrkonjić Grad, Ribnik, Tuzla i Zenica 10, Banjaluka, Prijedor i Rudo 11, Doboj i Novi Grad 12, Trebinje i Foča 13 i Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, a vozačima iz Auto-moto saveza skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Rođeno 30 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba - 22 dječaka i osam djevojčica. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 17, potom u Doboju četiri, u Bijeljini i Nevesinju po dvije, te u Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna, rečeno je Srni u porodilištima. U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i 11 dječaka, u Doboju djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini djevojčica i dječak, u Nevesinju dva dječaka, a u Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedan dječak. U porodilištu u Gradišci u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina 2013 i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja do kraja godine.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce"" od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dijelu magistralnog puta Rudanka-Doboj.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brzog puta/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta Lapišnica -Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Saobraćaj se odvija usporeno na magistralnom putu Prijedor - Kozarska Dubica, na dionici Prijedor – Gornji Jelovac zbog aktiviranog klizišta, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

U FBiH na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš, saobraćaj se odvija usporeno-jednom trakom.

Zbog provođenja požarnog testiranja tunela Ivan (A-1 Bradina-Tarčin) od 9.00 do 12.00 časova za saobraćaj motornih vozila biće zatvorena poddionica auto-puta Tarčin–Bradina u oba smjera. U navedenom periodu uključenje i isključenje sa auto-puta biće omogućeno isključivo na naplatnom mjestu Tarčin.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.