Pretežno oblačno, tokom dana kiša i lokalni pljuskovi

Pretežno oblačno, tokom dana kiša i lokalni pljuskovi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Vremenska prognoza i stanje na putevima 16. april Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Na sjeveru će uglavnom biti suvo uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uveče u Hercegovini bura koja će jačati.

Najviša dnevna temperatura biće od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac šest, Čemerno sedam, Han Pijesak i Bjelašnica osam, Bijeljina, Sarajevo i Bihać devet, Bileća, Višegrad, Mrkonjić Grad, Ribnik, Tuzla i Zenica 10, Banjaluka, Prijedor i Rudo 11, Doboj i Novi Grad 12, Trebinje i Foča 13 i Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, a vozačima iz Auto-moto saveza skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Rođeno 30 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba - 22 dječaka i osam djevojčica.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 17, potom u Doboju četiri, u Bijeljini i Nevesinju po dvije, te u Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i 11 dječaka, u Doboju djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini djevojčica i dječak, u Nevesinju dva dječaka, a u Zvorniku, Prijedoru, Foči, Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedan dječak.

U porodilištu u Gradišci u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina 2013 i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja do kraja godine.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce"" od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dijelu magistralnog puta Rudanka-Doboj.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brzog puta/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta Lapišnica -Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Saobraćaj se odvija usporeno na magistralnom putu Prijedor - Kozarska Dubica, na dionici Prijedor – Gornji Jelovac zbog aktiviranog klizišta, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

U FBiH na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš, saobraćaj se odvija usporeno-jednom trakom.

Zbog provođenja požarnog testiranja tunela Ivan (A-1 Bradina-Tarčin) od 9.00 do 12.00 časova za saobraćaj motornih vozila biće zatvorena poddionica auto-puta Tarčin–Bradina u oba smjera. U navedenom periodu uključenje i isključenje sa auto-puta biće omogućeno isključivo na naplatnom mjestu Tarčin.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

