Amel Tuka: Ravnopravnost nije ženski, nego ljudski problem

Atletičar Amel Tuka postao je prva javna ličnost u BiH koja je podržala HeForShe kampanju UN Women, inicijativu koja okuplja muškarce u borbi za rodnu ravnopravnost.

Atletičar Amel Tuka postao je prva javna ličnost u Bosni i Hercegovini koja je javno podržala HeForShe kampanju organizacije UN Women, globalnu inicijativu čiji je cilj uključiti muškarce kao aktivne saveznike u unapređenju rodne ravnopravnosti.

Kampanja HeForShe do sada je okupila brojne svjetske lidere, javne ličnosti i sportske kolektive, među kojima su bivši američki predsjednik Barak Obama, španski premijer Pedro Sančez, glumica Ema Votson, kao i turski sportski klub Fenerbahče.

Predstavljanjem kampanje u Bosni i Hercegovini otvoren je dijalog o tome kako i domaći lideri iz različitih sektora mogu doprinijeti stvaranju ravnopravnijeg društva kroz lični primjer, javni uticaj i konkretne poteze.

Prvi koji je u BiH javno podržao ovu inicijativu bio je Amel Tuka, atletičar i predsjednik Komisije olimpijaca Olimpijskog komiteta BiH, koji je govorio o neravnopravnom položaju žena u sportu i društvu.

"Od mladih dana svjedočio sam nejednakim šansama za djevojčice i žene u sportu i van njega. Vidljivost i medijska zastupljenost znatno su manje za sportistkinje, razlike u platama i naknadama i dalje su velike, a stereotipi i društvene norme i dalje koče razvoj ženskog sporta. To nije samo nepravda prema sportistkinjama, to je gubitak za cijelu zajednicu. HeForShe nas podsjeća da ravnopravnost nije "ženski problem" – to je ljudski problem. Kao muškarac, vrhunski sportista i javna ličnost imam odgovornost da govorim i djelujem", rekao je Tuka.

Događaj je okupio predstavnike institucija, međunarodne zajednice, civilnog društva i javnog života, s ciljem razmjene ideja i definisanja narednih koraka razvoja ove inicijative u BiH.

Predstavnica UN Women u Bosni i Hercegovini Džo-En Bišop poručila je da kampanja predstavlja početak šireg društvenog dijaloga.

"Danas ne predstavljamo samo kampanju, danas govorimo o postavljanju smjera i započinjanju zajedničkog napora ka uključivanju muškaraca i momaka u borbu za ravnopravno društvo. Okupili smo vas jer svako od vas ima uticaj – na odluke, na narative i na ono što se u našem društvu smatra prihvatljivim", rekla je Bišop.

Predstavljanju kampanje prisustvovala je i direktorica Odjela za strateška partnerstva UN Women na globalnom nivou Megan Gilgan, koja je upozorila da je rodna neravnopravnost i dalje izražena širom svijeta.

"Na globalnom nivou, žene zauzimaju samo 30 odsto rukovodećih pozicija i 27,2 odsto mjesta u parlamentima. Ovim tempom, postizanje ravnopravnosti u liderstvu moglo bi potrajati gotovo cijelo stoljeće", navela je Gilgan.

Dodala je da napredak neće zavisiti samo od osnaživanja žena, već i od spremnosti muškaraca, posebno onih na pozicijama moći, da podrže promjene.

Globalna inicijativa HeForShe pokrenuta je 2014. godine i od tada sarađuje sa muškarcima i dječacima širom svijeta kako bi se zalagali za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Prema podacima UN Women, inicijativa je tokom proteklih godina doprijela do više od milijardu ljudi i podstakla više od tri milijarde online razgovora godišnje.

He for She kampanja u Bosni i Hercegovini provodi se u sklopu Zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji provode UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Centrom za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine.