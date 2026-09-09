Nauka izlazi iz laboratorija: Evropska noć istraživača stiže u 13 gradova BiH

Više od 80 aktivnosti, eksperimenti, radionice i takmičenja očekuju građane 25. septembra, a prijave za učesnike i volontere su otvorene.

Izvor: Noć istraživača

Evropska noć istraživača 2026. bit će održana 25. septembra u 13 gradova širom Bosne i Hercegovine, a organizatori su otvorili prijave za sve koji žele biti dio ovogodišnjeg programa.

Manifestacija će istovremeno biti održana u Banjaluci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici.

Posjetioce očekuje više od 80 aktivnosti – od eksperimenata i radionica do demonstracija, izložbi i direktnih susreta s istraživačima. Cilj je nauku približiti građanima i pokazati da ona nije rezervisana samo za laboratorije i akademske institucije.

Jedan od centralnih programa je Naukatorium – sajam nauke i inovacija, namijenjen školama, fakultetima, istraživačkim institutima, kompanijama, startupima, nevladinim organizacijama i javnim ustanovama koje žele predstaviti svoj rad kroz štand ili radionicu.

Izvor: Noć istraživača

Srednjoškolci se mogu prijaviti i na ScienceFormers, takmičenje za timove od po tri učenika uz podršku mentora. Zadatak je osmisliti naučno rješenje za stvarni problem iz zajednice, a teme uključuju klimatske promjene, biodiverzitet, vještačku inteligenciju, obrazovanje i gradove budućnosti.

Otvoren je i poziv za volontere, a prijaviti se mogu svi zainteresovani, bez obzira na godine i prethodno znanje.

Učešće je besplatno, dok se prijave za programe podnose putem zvanične stranice događaja.

Ovogodišnja Evropska noć istraživača održava se u okviru programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), koji je dio evropskog programa za istraživanje i inovacije Horizon Europe. Manifestacija će istog dana okupiti učesnike u 25 evropskih zemalja i više od 400 gradova.

Više informacija o prijavama i programu dostupno je na stranici nocistrazivaca.ba.

(Mondo)