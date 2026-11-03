Preminuo poručnik Vojske Republike Srpske Goran Sivac

U Beogradu je u 66. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Goran Sivac, poručnik Vojske Republike Srpske.

Izvor: RTRS

U Odbrambeno otadžbinskom ratu učestvovao je od prvog dana kao komandir tenkovske čete II batoljna Prve oklopne brigade.

Svoj ratni put počeo je još u Zapadnoj Slavoniji, a poseban doprinos dao je u operaciji "Koridor", kada je sa svojim saborcima prvi izašao na rijeku Savu.

Tokom rata Sivac je ranjavan dva puta, piše RTRS.

Mjesto i datum sahrane jednog od junaka Odbrambeno otadžbinskog rata biće naknadno objavljeno.