Preminuo poručnik Vojske Republike Srpske Goran Sivac

U Beogradu je u 66. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Goran Sivac, poručnik Vojske Republike Srpske.
U Odbrambeno otadžbinskom ratu učestvovao je od prvog dana kao komandir tenkovske čete II batoljna Prve oklopne brigade.
Svoj ratni put počeo je još u Zapadnoj Slavoniji, a poseban doprinos dao je u operaciji "Koridor", kada je sa svojim saborcima prvi izašao na rijeku Savu.
Tokom rata Sivac je ranjavan dva puta, piše RTRS.
Mjesto i datum sahrane jednog od junaka Odbrambeno otadžbinskog rata biće naknadno objavljeno.