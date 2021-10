Preminuo federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić preminuo je u četvrtak u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, potvrdili su iz te zdravstvene ustanove.

Izvor: FENA

Vjekoslav Mandić (1959.) rođen je u Konjicu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1985. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. U Zagrebu 1998. godine položio je specijalistički ispit, a 2009. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Mostaru, gdje je i doktorirao 2013. godine.

Radio u Domu zdravlja Konjic od 1985. do 1993. godine, te na Odjelu ginekologije Kliničke bolnice Mostar od 1993. do 2005. godine. Od 2005. do 2007. godine obnašao je dužnost federalnog ministra zdravstva, a od 2007. do 2010. godine bio zastupnik i predsjedatelj Odbora za zdravstvo u Parlamentu FBiH.

Godine 2011. imenovan je pomoćnikom direktora za hirurške djelatnosti u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.