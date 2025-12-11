logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pričao protiv vladajuće koalicije: Sretko Ćurković napustio Ujedinjenu Srpsku

Pričao protiv vladajuće koalicije: Sretko Ćurković napustio Ujedinjenu Srpsku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Sretko Ćurković napustio je Ujedinjenu Srpsku nakon što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak jer je na sjednici Predsjedništva stranke otvoreno istupao protiv politike vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ujedinjene Srpske.

"Ćurković, u to vrijeme predsjednik Gradskog odbora Doboj, nastavio je u istom tonu i nakon što je opomenut od predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića. O svemu postoje zapisnici, audio i video dokumenti, a to mogu da potvrde prisutni članovi", navedeno je u saopštenju.

Iz ove stranke dodaju da je Ćurković napustio stranku svjestan da bi ishod disciplinskog postupka bio njegovo isključenje iz partije zbog nepoštovanja organa stranke i nesprovođenja njene zvanične politike.

Sjednica Predsjedništva stranke na kojoj je Ćurković istupao protiv politike vladajuće koalicije održana je 5. oktobra. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ujedinjena Srpska vladajuća koalicija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ