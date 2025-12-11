Pričao protiv vladajuće koalicije: Sretko Ćurković napustio Ujedinjenu Srpsku

Sretko Ćurković napustio je Ujedinjenu Srpsku nakon što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak jer je na sjednici Predsjedništva stranke otvoreno istupao protiv politike vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ujedinjene Srpske.

"Ćurković, u to vrijeme predsjednik Gradskog odbora Doboj, nastavio je u istom tonu i nakon što je opomenut od predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića. O svemu postoje zapisnici, audio i video dokumenti, a to mogu da potvrde prisutni članovi", navedeno je u saopštenju.

Iz ove stranke dodaju da je Ćurković napustio stranku svjestan da bi ishod disciplinskog postupka bio njegovo isključenje iz partije zbog nepoštovanja organa stranke i nesprovođenja njene zvanične politike.

Sjednica Predsjedništva stranke na kojoj je Ćurković istupao protiv politike vladajuće koalicije održana je 5. oktobra.

(Srna)