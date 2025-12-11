Sarkozi proveo svega 20 dana u zatvoru i odmah objavio memoare

Bivši francuski predsjednik je otkrio i da prve noći nije mogao da spava jer je zatvorenik iz susjedne ćelije pjevao pjesmu iz "Kralja lavova", lupajući kašikom o rešetke.

Izdata za manje od tri sedmice, nova knjiga Nikole Sarkozija "Dnevnik jednog zatvorenika" donosi mnoštvo detalja o tome kako izgleda kada se bivši predsjednik nađe u izolaciji u francuskom zatvoru.

Saznajemo da je zatvorenik broj 320535 imao ćeliju od 12 kvadratnih metara, opremljenu krevetom, radnim stolom, frižiderom, tušem i televizorom. Postojao je prozor, ali je pogled zaklanjao veliki plastični panel postavljen sa spoljašnje strane.

"Bilo je čisto i dovoljno osvijetljeno. Čovek bi gotovo pomislio da je u jeftinom hotelu da nije bilo ojačanih vrata sa špijunkom kroz koju stražari gledaju", samo je jedan od Sarkozijevih opisa u memoarima od 216 strana.

Sarkozi (70) je pušten prošlog mjeseca iz zatvora La Sante u Parizu poslije svega 20 dana iako je osuđen na pet godina zbog malverzacija u finansiranju izborne kampanje.

Kada su mu rekli da će 23 sata dnevno morati da provede u ćeliji i da je kontakt sa bilo kim osim sa stražarima zabranjen, bivši predsjednik je odlučio da ne ide ni u svakodnevnu šetnju u dvorištu

"To je više ličilo na kavez nego na mjesto za šetnju", rekao je.

Umjesto toga, vežbao je svakodnevno na traci za trčanje u maloj sportskoj prostoriji, koja je "u mojoj situaciji postala prava oaza".

Otkrio je i da prve noći nije mogao da spava jer je zatvorenik iz susjedne ćelije pevao pesmu iz "Kralja lavova", lupajući kašikom o rešetke.

Ipak, "dirnula me je ljubaznost, pažljivost i poštovanje zatvorskog osoblja... od kojih me je svaki oslovljavao sa predsjedniče".

Detalji su fascinantni, prenosi BBC. Možda su još značajnija njegova razmišljanja o sudbini, pravdi i politici.

Sarkozi je poslat u zatvor nakon što ga je sud proglasio krivim jer je dozvolio saradnicima da pokušaju da prikupe novac za izbornu kampanju od libijskog predsjednika Moamera Gadafija prije 20 godina.

The former French president is releasing a book recounting the 20 days he spent in jail after being convicted in a case involving alleged Libyan financing of his 2007 campaign, a conviction he has appealed.#Sarkozy#prisondiarypic.twitter.com/Rz0UgSIJXf — FRANCE 24 English (@France24_en)December 10, 2025

Na kraju suđenja u oktobru, sudija je odlučio da mora u zatvor. Tri nedelje kasnije, na zahtev advokata, pušten je.

Bivši predsjednik odlučno negira optužbe i tvrdi da je žrtva politički motivisane zavere unutar francuskog pravosuđa.

Sve to ponavlja i u knjizi. U jednom trenutku čak poredi sebe sa najpoznatijom francuskom pravosudnom žrtvom, Alfredom Drajfusom - jevrejskim oficirom koji je poslat na Đavolje ostrvo zbog izmišljenih optužbi za špijunažu.

"Za svakog nepristrasnog posmatrača koji poznaje istoriju, sličnosti su upadljive. Afera Drajfus je počela lažnim dokumentima. Tako je počela i moja... Drajfusa su degradirali pred trupama, skinuvši mu odlikovanja. Mene su izbacili iz Legije časti, pred cijelom nacijom. I Drajfus je bio zatvoren u zatvoru La Sante - mjestu koje sada dobro poznajem", naveo je.

Sarkozijevo isključenje iz Legije časti povod je da se u knjizi obračuna sa aktuelnim predsjednikom Emanuelom Makronom.

"Emanuel Makron već ima previše otvorenih neprijatelja, klevetnika i razočaranih prijatelja da bih im se i ja pridružio", piše.

Makronu zamera što nije imao hrabrosti da ga lično pozove i objasni zašto je isključen iz Legije.

Ipak, odnosi sa Marin Le Pen su privukli najveću pažnju u Francuskoj. Razlog je neočekivana naklonost koju bivši predsjednik pokazuje prema svojoj nekadašnjoj velikoj rivalki.

"Cijenio sam njene javne izjave poslije moje osude, bile su hrabre i potpuno nedvosmislene", naveo je.

Sarkozi kaže da ju je pozvao da joj zahvali i da su imali prijateljski razgovor, na čijem je kraju obećao da neće učestvovati ni u kakvom budućem "Republikanskom frontu" koji bi spriječio Nacionalno okupljanje da pobijedi na izborima.

Kasnije dodaje: "Mnogi današnji birači Fronta su nekada bili moji pristalice... Vređati lidere RN-a znači vređati njihove birače, a to su ljudi koji su potencijalno i naši birači".

(EUpravo zato/BBC)