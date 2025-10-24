Sarkozi u zatvoru dobio prijetnje: "Znamo sve, osvetićemo Gadafija"

Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi počeo je da izdržava petogodišnju kaznu u zatvoru La Sante. Grupa zatvorenika uputila mu je prijetnje, te su mu dobacili da ga "čeka težak period".

Izvor: Youtube/Printscreen/BFMTV/J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Tri zatvorenika iz pariškog zatvora La Santé smještena su u poseban pritvor jer su dobacivali prijetnje i uvrede bivšem francuskom predsjedniku Nikoli Sarkoziju, koji je ondjе stigao da izdržava zatvorsku kaznu zbog zloupotrebe sredstava iz Libije, prenosi Euronews.

Na jednom od snimaka Sarkoziju se dobacuje:

"Hej, Sarko, probudi se!" i "Ti si ubio Gadafija!". U drugom videu jedan zatvorenik kaže da je Sarkozi upravo stigao i da ga "čeka težak period".

"Znamo sve, osvetićemo Gadafija", dodaje drugi zatvorenik.

Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Prema saopštenju pariškog tužilaštva, u prostorijama je izvršena pretraga i zaplijenjena su dva mobilna telefona. Sarkozi je u utorak stigao u La Sante da izdržava petogodišnju kaznu zbog učestvovanja u zavjeri za finansiranje predsjedničke kampanje 2007. godine novcem svrgnutog libijskog vođe Muamera Gadafija. Dodijeljena mu je 24-časovna policijska zaštita.

Chaos behind bars: Sarkozy met with shouts and threats in prison



After former French President Nicolas Sarkozy arrived at Paris’s La Santé prison, three inmates were detained for making threats against him. A video circulating online captures shouts and insults coming from…https://t.co/qfVdWJqOnYpic.twitter.com/E2bLz64RiM — NEXTA (@nexta_tv)October 24, 2025

Gadafija su 2011. godine ubili libijski pobunjenici nakon izbijanja građanskog rata i NATO-ove intervencije. No, prema jednoj teoriji zavjere, Sarkozi je navodno imao ulogu u njegovoj smrti kako bi prikrio tragove korupcije.

"Snimci pokazuju da postoji opasnost, naravno, za zatvorenika, predsjednika Nikola Sarkozija, i da moramo posvetiti posebnu pažnju uslovima njegovog boravka u zatvoru", izjavio je francuski ministar pravde Žerald Darmanin.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

On dodaje da je troje zatvorenika ispitano zbog incidenta i da će biti izvedeni pred sud. Ostaće u disciplinskom odjeljenju ili će biti premješteni u drugi zatvor, uz napomenu Darmanina da ništa neće prepustiti slučaju. Sarkozi je osporio i samu presudu i odluku sudije da ga zadrži u pritvoru do odluke o žalbi.

Njegovi advokati u utorak su podnijeli hitan zahtjev za njegovo puštanje na slobodu. Medijima je rekao da će u zatvor ponijeti tri knjige, dva romana: "Grof Monte Kristo", u kojem junak bježi iz zatvora i traži osvetu, dok je treća knjiga biografija Isusa Hrista.

"Ne bojim se zatvora. Glavu ću držati visoko, pa i pred vratima La Santé. Boriću se do kraja", rekao je Sarkozi, ponavljajući da je žrtva zavjerе.

(Euronews/MONDO)