Između redova i tvitova: PDP je odlučio, Stanivuković ostaje gradonačelnik

U Partiji demokratskog progresa (PDP) suptilno daju do znanja da će Draško Stanivuković ostati na mjestu gradonačelnika Banjaluke, a da će kandidat na sljedećim izborima biti Jelena Trivić.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Draško Stanivuković neće biti kandidat PDP za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima koji bi trebalo da se održe naredne godine. Iako to nije zvanično potvrđeno, može se iščitati iz onoga što u ovoj stranci rade i govore.

Politička čaršija već odavno priča da će za to mjesto PDP kandidovati Jelenu Trivić, a to je na neki način potvrdio i predsjednik, Branislav Borenović.

On je na "tviteru" objavio fotografiju na kojoj je zajedno sa Stanivukovićem i Trivićevom, i gdje komentariše prvu godinu mandata gradonačelnika Banjaluke. Borenović je stavio do znanja da će Stanivuković dalje obavljati taj posao ili da bar on tako želi.

"Uz laganu šetnju sumiramo turbulentnu, ali i veoma uspješnu prvu godinu mandata načeg gradonačelnika. Puno je urađeno protekle, a sigurni smo da će se i narednih godina uspješno rješavati mnogi izazovi, realizovati brojni projekti, uz veliku podršku naših sugrađana", napisao je Borenović.

Уз лагану шетњу сумирамо турбулентну, али и веома успјешну прву годину мандата нашег градоначелника@Stanivukovic_D. Пуно је урађено протекле, а сигурни смо да ће се и наредних година успјешно рјешавати многи изазови, реализовати бројни пројекти,уз велику подршку наших суграђана.pic.twitter.com/DO6XeXpxBL — Branislav Borenović (@BBorenovic)December 25, 2021

Slično je rekao i Igor Cranadak, potpredsjednik stranke, u intervjuu za Mondo prije nekoliko nedjelja kada je na pitanje o radu Stanivukovića u Banjaluci rekao "da očekuje da Draško u narednom periodu nastavi još bolje i ispuni još više svojih obećanja".

Između redova se može iščitati da u PDP žele da Stanivuković ostane u svom gradonačelničkom kabinetu i nakon izbora sljedeće godine.

Crnadak je, podsjećamo, rekao da postoji dogovor da kandidata za predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH daju PDP i Srpska demokratska stranka (SDS) i najavio da će kandidat PDP biti najvjerovatnije poznat do kraja ove godine.

"To ime će iza sebe imati kompletnu strukturu PDP-a, rukovodstvo i sve naše odbore i biće saopšteno u potpunom jedinstvu i tako će ići u kampanju".

Po svemu sudeći to ime je Jelena Trivić i ona će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, dok će SDS odrediti kandidata za Predsjedništvo.