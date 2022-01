Dodik: Republika Srpska ne pristaje na indirektni izbor

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ne treba trošiti vrijeme jer nema mogućnosti da Republika Srpska prihvati indirektan izbor, te da on neće ići u Neum na pregovore o izmjenama Izbornog zakona BiH jer se to tiče isključivo Federacije BiH.

Dodik je nakon sastanka sa direktorom pri Evropskoj službi za spoljne poslove Angelinom Ajhorst i specijalnim izaslanikom SAD za izbornu reformu Metjuom Palmerom, poručio da će se u Republici Srpskoj birati direktno svi koji odu u zajedničke institucije.

"Mi smo zainteresovani za rješenje uvezi sa Domom naroda FBiH, gdje smo svih ovih godina bili diskriminisani. Gledaćemo na koji način će biti predloženo to rješenje. Da omogućimo da Srbi biraju delegaciju, da to ne bude neka kamuflaža kao što smo to do sad imali i da ta delegacija ima popunu kakva je predviđena Ustavom, a ne da to bude 17, 10, devet, kao je to bilo do skoro", izjavio je Dodik novinarima.

On je dodao da konstitutivnost naroda mora biti vidljiva i distribuisana kroz cijeli politički sistem odlučivanja u BiH, te da samo takva vrsta reforme može biti podržana.

"Nikakvo nametanje rješenja. Ako bude nametnuto, mi smo protiv. To smo jasno rekli i danas. Da vidimo šta su detalji. Mi ćemo sjesti i podržaćemo, ako je u interesu srpskog naroda", rekao je Dodik.

Dodik kaže da se danas prvi put razgovaralo o Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i načinu izbora njihovih predstavnika.

"Narodna skupština Republike Srpske ima pravo da izabere svoju delegaciju i Republiku Srpsku mogu predstavljati i drugi, ne samo Srbi. Da li će doći BiH u takvo stanje, to je stvar procesa. Ali, u Republici Srpskoj je propisan način izbora i Srpska će svojom skupštinskom većinom birati svoju delegaciju. Ne tvrdim da neće biti drugih naroda u toj delegaciji", ističe Dodik.

On je naglasio da će Republika Srpska pokazati svoju demokratsku zrelost kada bude na nediskriminatorski i transparentan način birala svoju delegaciju.

"Sadašnji način da pravimo neke liste, pa da se umiješa politička korupcija koja se pokušava sprovesti?! Najpoštenije da Narodna skupština Republike Srpske izabere", naglasio je Dodik.

On je pojasnio da je na današnjim pregovorima ključno pitanje bio Izborni zakon, odnosno izborna reforma.

"Sutra su sa Interresornom radnom grupom, a onda idu u Neum da sastancima između muslimana i Hrvata pokušaju dogovarati. Idu u Neum gdje pokušavaju da dobiju određena rješenja koje se referiraju na dvije stvari - Predsjedništvo i Dom naroda Federacije BiH", napomenuo je Dodik.

On je rekao da treba omogućiti da u izborima učestvuju svi, te da konstitutivnost naroda mora biti zadržana.

"Mislim da su naši sagovornici razumjeli da se član Predsjedništva iz Republike Srpske bira direktno", istakao je Dodik.

