Bijele ruže za žrtve Dobrovoljačke: "Jedina pravda kojoj se možemo nadati je božija" (FOTO)

U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici danas su položene bijele ruže na mjesto gdje su na današnji dan 1992. godine paravojne muslimanske snage izvršile masakr nad pripadnicima JNA koji su se mirno povlačili iz Sarajeva prema Lukavici.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Skup je prošao mirno i dostojanstveno uz velike mjere obezbjeđenja federalne policije, među kojima je bio veliki broj uniformisane policije, specijalaca i policajaca u civilu.

Major u penziji Željko Pantelić rekao je da mu je u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu prije 33 godine ubijeno 12 vojnika i da će nastaviti da dolazi na mjesto zločina, ali da ne očekuje da će u ovom slučaju doći do presude jer se sve namjerno odugovlači.

Pantelić je rekao da 13. godinu dolazi na komemoraciju i da je svake godine sve tužnije jer se u međuvremenu ništa nije desilo, odnosno niko za ovaj zločin nije odgovarao.

On je naveo kako su svjedoke počeli da zovu po drugoj tužbi od 2018. godine ali da ih u Sarajevo moraju prevoziti borbenim kolima.

"To sve govori o tome koliko je ovdje neko za suživot i mir", rekao je Pantelić novinarima.

On ne očekuje da će doći do presude, navodeći da je od 200 i nešto svjedoka do sada saslušano petnaestak, a da su sve izjave iste samo se odugovlači.

"Sve su to potpuno iste izjave i samo je u pitanju maltretiranje nas kao svjedoka", kaže Pantelić koji za 10 godina nije dobio poziv da svjedoči.

Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić ukazao je na žalosnu činjenicu da je kolonu Srba koji su odali počast ubijenim vojnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici obezbjeđivala gotovo polovina kantonalno policije, što pokazuje da nisu dobrodošli u federalno Sarajevo.

Ostojić je rekao da je sve proteklo dostojanstveno i mirno, ali da je tužna činjenica da je stotinjak Srba koji su odali pomen i dužni pijetet žrtvama u Dobrovoljačkoj ulici, moralo da obezbjeđuju skoro polovina aktivnih pripadnika MUP-a Kantona Sarajevu, uniformama, civilu, a bili su i specijalci.

"Onda čujemo narativ kako živimo u zajedničkoj državi. Sjetite se da su u Sarajevu nedavno napadnuta i djeca iz Srbije koja su došla da posjete ovaj grad. Pa, kako bi se ta djeca tek provela u Sarajevu tokom rata", upitao je Ostojić.

Prema njegovim riječima, ni sada, kao ni ranije, ne gaji nadu da će neustavno pravosuđe u BiH pravično procesuirati ratne zločine nad Srbima.

Smatra da je scenario koji je napisan prije početka ovog rata bio takav da za srpske žrtve pravde nema i neće ni biti, kao što je nije bilo ni za one iz Prvog i Drugog svjetskog rata.

"Jedina pravda koju možemo očekivati jeste Božija pravda i za nju se danas molimo u crkvi Svetog Đorđa u Miljevićima, a molitveno smo se, na licu mjesta, sjetili i naših saboraca koji su stradali u Dobrovoljačkoj ulici", zaključio je Ostojić.

Pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu u Vladi Republike Srpske Nebojša Vidaković rekao je da su danas, sjećanjem na golobrade pripadnike JNA ubijene u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, poručili da će istrajati da krivci za zločin odgovaraju.

Vidaković je istakao da je rukovodstvo takozvane RBiH prije 33 godine, koristeći paravojne i parapolicijske snage kao instrument, počinilo masakr nad pripadnicima bivše JNA u tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, ali da za zločin još niko nije odgovarao.

"Kao što znamo sudski postupci nisu pravosnažo okončani i niko nije odgovarao za ubistvo vojnika JNA koji su tada bili legitimna snaga bivše SFRJ", rekao je Vidaković.

On je istakao da su danas puručili da se treba potruditi da nalogodavci i ubice odgovaraju za počinjene zločine i nad vojnicima JNA i nad pripadnicima srpskog naroda.

U Istočnom Sarajevu i Sarajevu obilježeno je 33 godine od napada na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u kojoj su paravojne muslimanske snage izvršile zločin nad vojnicima.

Kolona JNA napadnuta je u Dobrovoljačkoj ulici dok se mirno povlačila iz sarajeva prema ranijem sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem.

Napadom su rukovodili tadašnji član Predsjedništva BiH Ejup Ganić i rukovodstvo tadašnje takozvane RBiH.

Iako je za bezbjednost vojnika garantovao tadašnji predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović, kolona JNA je napadnuta.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja u Sarajevu poginulo je najmanje 28 pripadnika JNA.

