Miličević o "non-pejperu": Dodik vodi Republiku Srpsku u izolaciju i siromaštvo

Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević izrazio je duboku zabrinutost povodom "non-pejpera" Njemačke i Francuske, u kojem se, kako ističe, Republika Srpska optužuje za podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Miličević upozorava na ozbiljne posljedice koje ovakav dokument može imati, naročito u kontekstu, kako kaže, hazarderske i neodgovorne politike režima Milorada Dodika.

"Posebno me zabrinjava to što se u ovom dokumentu direktno optužuje Republika Srpska za podrivanje Dejtonskog sporazuma. Potrudićemo se da ovih dana pokucamo na vrata svih evropskih država kako bismo im objasnili da srpski narod poštuje Dejton kao garant postojanja Republike Srpske.

Moramo jasno razgraničiti režim Milorada Dodika od naroda i institucija Republike Srpske. Naš cilj je da zamolimo evropske partnere da ne uvode ekonomske sankcije Republici Srpskoj, jer građani nisu krivi i ne treba da ispaštaju zbog poteza vlasti", poručio je Miličević.

On ističe da srpski narod želi mir, stabilnost i ekonomski napredak, te da teži biti dio evropske civilizacije, a ne “crna tačka” na mapi Evrope.

"Potrudićemo se da to objasnimo i Briselu i svim evropskim državama pojedinačno. Ne smijemo dozvoliti da cijela Republika Srpska ispašta zbog jednog čovjeka koji je spreman sve žrtvovati za lične interese", naglasio je lider SDS-a.

Miličević upozorava da bi eventualno obustavljanje finansiranja projekata iz Investicionog fonda za Zapadni Balkan, kao i sredstava Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj te Svjetske banke, moglo imati katastrofalne posljedice po privredu Republike Srpske.

"Riječ je o milijardama maraka. To znači zaustavljanje gradnje puteva i autoputeva, ulaganja u vodovodne i kanalizacione sisteme, obnovu energetske mreže. Sve investicije bi stale. Time bi bile pogođene domaće firme koje više ne bi imale šta da rade, što bi dovelo do otpuštanja radnika i stanja neimaštine koje nas podsjeća na devedesete. To ne smijemo dozvoliti", ističe Miličević.

Dodaje da potencijalne sankcije neće pogoditi Dodika i njemu bliske interesne grupe, jer, kako navodi, “oni već imaju prepune džepove novca”.

"Ne treba narod da ispašta zbog njih. Žao nam je što sada naš narod vidi koliko smo bili u pravu kada smo pozivali da se odustane od nakaradnih zakona i Nacrta ustava, koji nije ništa drugo do otvorena provokacija međunarodnoj zajednici. Danas vidimo cijenu koju plaćamo zbog poniženja i protjerivanja njemačke ministarke Ane Lirman, kao i vrijeđanja evropskih zvaničnika. Faktura, nažalost, stiže Republici Srpskoj i njenom narodu", rekao je Miličević.

On naglašava da Republici Srpskoj trebaju prijatelji, a ne, kako kaže, hiperprodukcija neprijatelja.

"Samo neodgovoran čovjek može misliti da može prkositi i pobijediti u političkom sukobu sa Briselom, Berlinom, Bečom i još preko 20 evropskih država. Republika Srpska ne smije i neće biti talac Milorada Dodika", zaključio je predsjednik SDS-a Milan Miličević.

