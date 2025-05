Stanivuković optužuje SNSD za 402 miliona KM štete Gradu (FOTO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je danas da je Grad izgubio sudski spor u vezi sa prodajom jednog sprata zgrade preduzeća ZIBL, zbog čega će iz budžeta morati biti isplaćeno 1,6 miliona konvertibilnih maraka, uključujući zatezne kamate.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je naveo, riječ je o slučaju iz 2017. godine, za vrijeme prethodne gradske administracije predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

"SNSD je odlučio da proda jedan sprat ZIBL-a (Zavod za izgradnju Banjaluka) i da to kupi 'Vodovod', a tada neodgovorni SNSD je znao da nije pitao sve akcionare. A kada ne pitate sve akcionare, to znači da ne možete to da radite. Mi smo dobili tužbu tih akcionaraPresudom je određena obaveza Grada da isplati 1,3 miliona KM, a sa kamatama iznos dostiže 1,6 miliona. Taj novac ne postoji na gradskom računu, što znači da ga sada moramo obezbijediti", rekao je Stanivuković.

Podsjetio je i na raniji slučaj gubitka 2 miliona KM u sporu sa biznismenom Đokom Davidovićem, vlasnikom kompanije „Ekvator“.

"To je još jedan primjer lošeg upravljanja, gdje je Grad izgubio dva miliona maraka, a čovjek koji je oštetio grad slobodno hoda ulicama s članskom knjižicom SNSD-a. Pored toga, imamo i 600.000 KM koje nam svakog trenutka mogu biti skinute s računa zbog sporova povezanih sa hitnom izgradnjom", dodao je.

Stanivuković je tokom obraćanja javnosti prikazao i grafički prikaz ukupnih gubitaka Grada u posljednjih 20 godina, koji, prema njegovim riječima, iznose čak 402,6 miliona KM.

Na panelu su, između ostalih, navedeni i primjeri poput Sokolskog doma, Čistoće, Depota, Eko toplane i drugih, koji su, kako tvrdi, ostavili značajne finansijske posljedice po budžet Grada.

"Znate šta smo sve mogli da uradimo za 402 miliona. Mogli smo da uradimo kolektor, most u Docu, sve vrtiće koji su nam potrebni i da nam pri tom ostane kusura za još jedan budžet. Taj novac je u rukama privatnika i SNSD-a. Iza njih ostaje pustoš."

Naveo je da gradska preduzeća rade za interese privatnih vlasnika, umjesto za građane.

"Mi ne možemo da prevozimo građane jer to rade privatnici, niti da grijemo jer to rade privatnici a sada idemo i na to da odvoze smeće", poručio je Stanivuković.

Dodao je da SNSD nakon godina pustošenja sada glumi dobrotvore grada.

"Za ove iznose građani su mogli da imaju jedan vijek besplatnog prevoza i generacije besplatnih udžbenika za djecu."

