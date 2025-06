Bodiroga: U SDS-u vlada sloga, skupština će biti u roku od 20 dana

Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da je na sjednici Glavnog odbora ove stranke predloženo da u narednih 20 dana bude održana Skupština SDS-a.

"Imali smo sjednicu Glavnog odbora. Jedina istina je da smo imali kulturu dijaloga i različita viđenja situacije. U roku od 20 dana biće Skupština SDS-a gd‌je ćemo odlučivati o radu Predsjedništva i predsjednika", rekao je Bodiroga novinarima u Banjaluci nakon sjednice Kolegijuma Narodne skupštine o zakazivanju redovne i posebne sjednice.

On je istakao da u SDS-u vlada sloga, te da nije potpisan dokument u vezi sa zahtjevom za smjenu predsjednika Milana Miličevića.

"Nama dolaze razna iskušenja u vezi sa opstankom Republike Srpske, a ne SDS-a", naveo je Bodiroga.

Govoreći o napuštanju sjednice bivšeg predsjednika SDS-a Mladena Bosića, Bodiroga kaže da je Bosić iznio svoj stav i da zbog proceduralnih razloga nije htio da ostane duže.

"On nije član Glavnog odbora i po Statutu na sjednicu poziva se svaki poslanik. Došlo je do greške u mejlu koji mu nije dostavljen i to je razlog i iznio je svoje viđenje", naveo je Bodiroga.

Kada je riječ sjednici Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, Bodiroga je istakao da će 1. jula biti održana posebna sjednica i da je prijedlog opozicije da se razmatra i stanje u javnim preduzećima.

"Naš materijal je i završni račun javnih preduzeća", istakao je Bodiroga.

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Tanja Vukomanović izrazila je nadu da će biti usvojen dnevni red istakavši da je važno da se razgovara i o demografskoj politici Republike Srpske.

"Imali smo prijedlog Deklaracije o demografskom stanju u Republici Srpskoj i smatramo da Narodna skupština treba da usvoji jedan dokument u vezi sa ovim pitanjem", navela je Vukomanović.

