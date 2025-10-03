Selak: 109 osuđenih osoba mora odmah na izdržavanje kazne

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak utvrdio je provjerom stanja u kazneno-popravnim zavodima Srpske da se na slobodi nalazi 109 lica pravosnažno osuđenih na kaznu zatvora, iako imaju obavezu da stupe na izvršenje kazne.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Zahtijevao sam od nadležnih sudova i Sudske policije da se ova obaveza bez odlaganja realizuje, jer je vladavina prava i poštovanje zakona temelj bezbjednosti i pravde u Republici Srpskoj", istakao je Selak.

On je naveo da Ministarstvo pravde Srpske djeluje odlučno, odgovorno i u interesu građana, poručivši da je zakon jednak za sve i da niko ne može biti iznad zakona, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Selak je naglasio da resorno ministarstvo ostaje dosljedno u stavu da se zakon mora poštovati i primjenjivati jednako na sve, bez obzira na položaj ili status pojedinca.