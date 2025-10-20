logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik: Narod najviše vjeruje policiji, razmatramo novo povećanje plata 3

Dodik: Narod najviše vjeruje policiji, razmatramo novo povećanje plata

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
3

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika, izjavio je da narod najviše vjeruje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, čijim je pripadnicima zahvalio za sve što rade, te najavio razmatranje povećanja plata.

Srn2025-10dodik, budimir, siniša kostrešević-20_1443242_0.jpg Izvor: Nenad Stupar - Srna

Dodik je rekao da na proširenom kolegijumu ministra unutrašnjih poslova Srpske Željka Budimira, kojem je prisustvovao, bilo riječi o svim pitanjima i političkim procesima i planovima, te da je prisutne upoznao o ekonomskim kretanjima.

On je podsjetio da nije dozvoljeno da Republika Srpska izgubi policiju pod izgovorom reformi, kao i da je učinjeno sve da se inovira i pomogne u podmlađivanju sastava i poboljša materijalni status.

"Rukovodio sam procesima koji su doveli do dobre plate. Mi ćemo u martu i aprilu ponovo razmatrati povećanje plate. Čeka nas da opremimo još bolje policiju, da zaštitimo njihove živote. Odajem priznanje svim službenicima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je istakao da policijski službenici moraju da budu lojalni Republici Srpskoj i srpskom narodu, a ne strancima.

"Policija je branila poredak, a ne politike. To je jasno ako branite institucije", poručio je Dodik.

On je iskazao nezadovoljstvoradom sudija i tužilaca koji sav teret svaljuju na policiju.

"Spremni su da kriminalce puštaju. Sud i tužilaštvo su izgubljeni za Srpsku. Primaju platu i nisu u funkciji njene odbrane. Predali su se Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ako bude potrebno, ukinućemo dosadašnji sud i tužilaštvo i osnovati nove koji će odgovarati narodu. Oni obezvređuju rad policije. Najveća korupcija je u sudovima i tužilaštvima, a oni to vješto prebaciju na nekog drugog", naveo je Dodik.

On je istakao da će se i u narednom periodu boriti za Republiku Srpsku i da sudovi i tužilaštvo budu podređeni njenim interesima.

Podsjećamo, pripadnici MUP-a RS od maja ove godine dobili su povećanje plata za 40 odsto.

Možda će vas zanimati

Tagovi

policija plate Milorad Dodik povećanje plata MUP RS

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Bojis se onog sto te sleduje, vazda samo znas da kupujes narodnim parama. Sta vise ti inas pricati ti si niko i nista vise.

X men

Ko vjeruje policiji?

Amaaa

Ko je ovaj da razmatra bilo šta više?!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ