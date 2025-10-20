Dodik: Narod najviše vjeruje policiji, razmatramo novo povećanje plata

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika, izjavio je da narod najviše vjeruje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, čijim je pripadnicima zahvalio za sve što rade, te najavio razmatranje povećanja plata.

Izvor: Nenad Stupar - Srna

Dodik je rekao da na proširenom kolegijumu ministra unutrašnjih poslova Srpske Željka Budimira, kojem je prisustvovao, bilo riječi o svim pitanjima i političkim procesima i planovima, te da je prisutne upoznao o ekonomskim kretanjima.

On je podsjetio da nije dozvoljeno da Republika Srpska izgubi policiju pod izgovorom reformi, kao i da je učinjeno sve da se inovira i pomogne u podmlađivanju sastava i poboljša materijalni status.

"Rukovodio sam procesima koji su doveli do dobre plate. Mi ćemo u martu i aprilu ponovo razmatrati povećanje plate. Čeka nas da opremimo još bolje policiju, da zaštitimo njihove živote. Odajem priznanje svim službenicima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je istakao da policijski službenici moraju da budu lojalni Republici Srpskoj i srpskom narodu, a ne strancima.

"Policija je branila poredak, a ne politike. To je jasno ako branite institucije", poručio je Dodik.

On je iskazao nezadovoljstvoradom sudija i tužilaca koji sav teret svaljuju na policiju.

"Spremni su da kriminalce puštaju. Sud i tužilaštvo su izgubljeni za Srpsku. Primaju platu i nisu u funkciji njene odbrane. Predali su se Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ako bude potrebno, ukinućemo dosadašnji sud i tužilaštvo i osnovati nove koji će odgovarati narodu. Oni obezvređuju rad policije. Najveća korupcija je u sudovima i tužilaštvima, a oni to vješto prebaciju na nekog drugog", naveo je Dodik.

On je istakao da će se i u narednom periodu boriti za Republiku Srpsku i da sudovi i tužilaštvo budu podređeni njenim interesima.

Podsjećamo, pripadnici MUP-a RS od maja ove godine dobili su povećanje plata za 40 odsto.