Uhapšen Bijeljinac: Preticao kolonu zaustavljenih vozila, pa autom udario policajca

Bijeljinac V.S. uhapšen je noćas nakon što je automobilom udario policajca, te pobjegao sa lica mjesta.

Kako je navedeno u policijskom saopštenju, bijeljinska policija noćas je realizovala akciju pojačane kontrole saobraćaja, a tom prilikom V.S. je preticao kolonu zaustavljenih vozila i audijem udario policijskog službenika, pišu Nezavisne novine.

"Policijski službenik je zadržan je na liječenju u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini. Brzom reakcijom policijskih službenika Policijske uprave Bijeljina, osumnjičeno lice, V.S. je u kratkom roku pronađeno i lišeno slobode. Izvršenim ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu, kod lica V.S. utvrđeno je prisustvo alkohola od 1,81 g/kg", navedeno je iz Policijske uprave Bijeljina.

V.S. je uhapšen jer se sumnjiči da je počinio krivična djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanje javnog saobraćaja.

"Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", naveli su iz policije.

