Američki kongresmeni u Sarajevu: Sastali se sa Šmitom povodom 30. godišnjice Dejtona

Američki kongresmeni Majkl Tarner i Donald Norkros stigli su u Sarajevo povodom obilježavanja 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odmah po dolasku, održali su sastanak sa Kristijanom Šmitom, čiji status visokog predstavnika Srpska ne priznaje.

Izvor: Twitter/ US Embassy Sarajevo

Kongresmen Tarner je nakon razgovora izjavio da je bila velika čast biti domaćin pregovorima koji su okončali rat u BiH, ali je upozorio da je mir i dalje krhak.

"U kritičnom trenutku smo i jako je važna saradnja naše dvije države kako bi se sačuvao mir. Čast mi je što mogu posjetiti BiH i uraditi sve što mogu za ovu zemlju", poručio je Tarner.

On je takođe učestvovao u ceremoniji otkrivanja ploče "Trg dejtonskog mira", gdje je potpisana povelja posvećena tri decenije mira u BiH.

Šmit: Dejton i dalje održava stabilnost

Kristijan Šmit je istakao da značaj Dejtonskog sporazuma nije prestao prije 30 godina, već da on i dalje održava stabilnost.

"Dok obilježavamo 30 godina mira, moramo priznati i našu odgovornost da taj mir čuvamo i branimo", rekao je Šmit, dodajući da izuzetno cijeni prisustvo američkih kongresmena.

Američku delegaciju dočekao je otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel. Ambasada SAD je, objavom na mreži X, izrazila zadovoljstvo zbog ove posjete.