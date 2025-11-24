logo
Američki kongresmeni u Sarajevu: Sastali se sa Šmitom povodom 30. godišnjice Dejtona 1

Američki kongresmeni u Sarajevu: Sastali se sa Šmitom povodom 30. godišnjice Dejtona

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Američki kongresmeni Majkl Tarner i Donald Norkros stigli su u Sarajevo povodom obilježavanja 30. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odmah po dolasku, održali su sastanak sa Kristijanom Šmitom, čiji status visokog predstavnika Srpska ne priznaje.

Američki kongresmeni se sastali sa Šmitom u Sarajevu Izvor: Twitter/ US Embassy Sarajevo

Kongresmen Tarner je nakon razgovora izjavio da je bila velika čast biti domaćin pregovorima koji su okončali rat u BiH, ali je upozorio da je mir i dalje krhak.

"U kritičnom trenutku smo i jako je važna saradnja naše dvije države kako bi se sačuvao mir. Čast mi je što mogu posjetiti BiH i uraditi sve što mogu za ovu zemlju", poručio je Tarner.

On je takođe učestvovao u ceremoniji otkrivanja ploče "Trg dejtonskog mira", gdje je potpisana povelja posvećena tri decenije mira u BiH.

Šmit: Dejton i dalje održava stabilnost

Kristijan Šmit je istakao da značaj Dejtonskog sporazuma nije prestao prije 30 godina, već da on i dalje održava stabilnost.

"Dok obilježavamo 30 godina mira, moramo priznati i našu odgovornost da taj mir čuvamo i branimo", rekao je Šmit, dodajući da izuzetno cijeni prisustvo američkih kongresmena.

Američku delegaciju dočekao je otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel. Ambasada SAD je, objavom na mreži X, izrazila zadovoljstvo zbog ove posjete.

Dejtonski sporazum

Joop

Povodom Dejtona se sastali sa njemackim turistom. Obzirom da su ameri pisali Dejtonski sporazum trebalo bi bar da znaju osnove a glavna je da visokog predstavnika mora izabrati savjet bezbjednosti UN sto u Šmitovom slucaju nikad se nije desilo

