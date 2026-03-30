Preminuo Karlos Vestendorp, bivši visoki predstavnik u BiH

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i nekadašnji ministar vanjskih poslova Španije Karlos Vestendorp preminuo je danas u 89. godini.

Vestendorp je bio jedna od ključnih figura španske diplomatije, posebno u periodu kada je ta zemlja jačala svoju poziciju unutar evropskih institucija. Funkciju ministra spoljnih poslova obavljao je od 1995. do 1996. godine u vremenu intenzivne evropske integracije.

Ipak, na ovim prostorima ostao je najviše upamćen po mandatu visokog predstavnika u BiH od 1997. do 1999. godine, kada je imao ključnu ulogu u provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i stabilizaciji političkog sistema nakon rata.

Njegove odluke i danas su dio svakodnevnog života u BiH. Upravo je Vestendorp 1998. godine nametnuo izgled zastave BiH, ali i donio niz ključnih odluka koristeći tzv. bonska ovlaštenja.

Ostaće upamćen i po politički osjetljivim potezima, poput smjene tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena.

Njegova uloga u poslijeratnoj BiH i danas izaziva različite reakcije, ali je neosporno da je riječ o diplomati koji je ostavio dugotrajan trag u njegovom političkom sistemu.