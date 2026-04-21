Zvaničnici Srpske i Rusije u Banjaluci: Sastanak u Palati Republike i posjeta Srpsko-ruskom hramu

Delegacija Ruske Federacija, koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško, danas boravi u posjeti Banjaluci, gdje je održan sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Sastanku u Palata Republike prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, kao i predsjednik SNSD Milorad Dodik.

Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske izjavio je da Srpska cijeni principijelan stav Rusije kada je riječ o podršci Dejtonskom mirovnom sporzumu i posvećena je politici mira, dijalogu i saradnji.

"Dejtonskim sporazumom štitimo srpski narod i zato vam hvala što nas podržavate. Republika Srpska je posvećena politici mira, dijalogu i saradnji. Drago nam je, jer nas štitite, kao i naš status", rekao je Karan.

Karan je ocijenio da su odnosi Srpske i Rusije veoma dobri, a potvrda jeste i posjeta ruske delegacije Srpskoj.

"Velika čast i zadovoljstvo za Republiku Srpsku i srpski narod je što smo ugostili visoku delegaciju Rusije. Povezuju nas, ne samo dobri diplomatski odnosi, nego duboki istorijski i identitetski korijeni dva pravoslavna naroda koji imaju zajedničku antifašističku borbu, kulturu, vjeru i sve što spaja prijatelje i braću", rekao je Karan.

On je istakao da će bliskost dva naroda biti pokazana i prilokm posjete Srpsko- ruskom hramu.

Karan je naglasio da su na sastanku još jednom potvrđeni dobri odnosi Srpske i Rusije i da ima prostora da budu unapređeni u svomk oblastima.

"Republika Srpska posvećena je prijateljskim odnosima sa svima koji poštuju našu poziciju", naveo je Karan.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Aleksandar Gruško, zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije izjavio je da je za rusku delegaciju bila ogromna čast da bude primljena od rukovodstva Republike Srpske sa kojim je nastavljen dijalog o čitavoj lepezi bilateralnih pitanja i međunarodne agende, a prije svega u sferi bezbjednosti na Balkanu.

Gruško je nakon sastanka sa zvaničnicima Srpske u Banjaluci istakao da se bilateralni odnosi Republike Srpske i Rusije oslanjaju na najčvršći temelj podrške.

"Republiku Srpsku i Rusiju vežu istorija država i sudbina ljudi", rekao je Gruško.

On je naveo da to služi kao putokaz u izgradnji međusobnih prioriteta i gledišta prema novom multilateralnom svjetskom poretku, koji mora da bude zasnovan na načelima poštovanja, ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja.

"Konstatovali smo uspjehe na trgovinskom, ekonomskom, humanističkom i edukativnom pravcu. Usaglasili smo pravce održavanja konkretnih događaja u ovim sferama u narednom periodu", naveo je Gruško.

On je istakao da Rusija odlično razumije da nezakonite sankcije koje uvodi Zapad ne mogu da utiču na bilateralne odnose sa Srpskom.

"Spremni smo da se krećemo ka realizaciji usaglašenih ciljeva", naveo je Gruško.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je uvijek ugodan susret sa predstavnicima Ruske Federacije zato što je to razgovor, a ne neki ultimatum, te naveo da su uvijek ruski zvaničnici iskazivali uvažavanje pozicije i pokušavali da pomognu, a nikada da nameću.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Bošnjaci u BiH imaju pogrešan stav o Ruskoj Federaciji, a ona brani Dejtonski sporazum kao osnov postojanja BiH, ona je garant tog sporazuma. Rusija nikada nije ohrabrila ni nas da preduzimamo unilateralne akicije suprotne tom sporazumu", rekao je Dodik.

Delegacije Republike Srpske i Rusije posjetile su Srpsko‑ruski hram Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci.

U Administrativni centar Vlade Republike Srpske danas će biti održan i forum o trenutnim geopolitičkim dešavanjima u Evropi.

