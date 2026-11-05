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Osude napada na učenika medrese u Banjaluci: Hurtić, Stevandić i Kovačević traže hitnu istragu

Osude napada na učenika medrese u Banjaluci: Hurtić, Stevandić i Kovačević traže hitnu istragu

Autor Haris Krhalić
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Zvaničnici osudili napad na učenika medrese u Banjaluci. Dječak pretučen pri odlasku po užinu, pronađen u grmlju pet kilometara dalje sa povredama glave.

medresa banjaluka Izvor: Facebook/Medresa Reis Ibrahim-ef. Maglajlić

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević najoštrije su osudili fizički napad na maloljetnog učenika Medrese „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“ u Banjaluci, zatraživši od nadležnih organa hitno rasvjetljavanje slučaja i utvrđivanje odgovornosti počinilaca.

Ministar Sevlid Hurtić izrazio je duboku zabrinutost i naglasio da svako dijete ima pravo na bezbjednost i život bez straha, bez obzira na ime, prezime, vjeru ili nacionalnost. Poručio je da od Policijske uprave Banjaluka i nadležnog tužilaštva očekuje profesionalnu i nepristrasnu istragu.

Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić poručio je da je bilo kakva vrsta nasilja apsolutno neprihvatljiva, te da se odnosi Srba i Bošnjaka u Banjaluci ničim ne smiju dovesti u pitanje. Srpski delegat Radovan Kovačević istakao je da napad na bilo kojeg čovjeka Republike Srpske predstavlja napad na sve građane i na Republiku Srpsku, zatraživši hitno pronalaženje i kažnjavanje odgovornih.

Dječak pronađen u grmlju kod Vrbasa nakon višesatne potrage

Incident se dogodio prije nekoliko dana kada je petnaestogodišnji učenik Medrese „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“ tokom odmora poslije petog časa izašao do prodavnice da kupi užinu.

Bivši potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina Samir Baćevac za Klix je potvrdio navode porodice koju je posjetio u Janji, navodeći da su dječaka na putu srela trojica mladića. Nakon što su mu nešto dobacili, a on odgovorio, uslijedio je udarac nakon kojeg se tinejdžer više ničega nije sjećao.

Za dječakom je pokrenuta potraga koja je trajala nekoliko sati. Pronađen je pet kilometara dalje od mjesta incidenta, u grmlju u blizini rijeke Vrbas, u stanju šoka.

Povrijeđeni učenik odmah je pregledan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, gdje su mu konstatovane povrede glave i natečena slezena. Iz UKC-a je potvrđeno da je pacijent dijagnostički i terapijski zbrinut, te uz preporuke ljekara otpušten dan kasnije, a najavljeni su i dodatni pregledi u bolnici u Bijeljini.

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