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Policija o nestanku i pronalasku maloljetnog učenika u Banjaluci, medresa traži brzu i profesionalnu istragu

Policija o nestanku i pronalasku maloljetnog učenika u Banjaluci, medresa traži brzu i profesionalnu istragu

Autor Dušan Volaš
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Banjalučka policija saopštila je da preduzima mjere kako bi utvrdila sve okolnosti u vezi sa prijavom nestanka, a potom i pronalaska maloljetnog srednjoškolca.

PU Banjaluka Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako pojašnjavaju iz Policijske uprave Banjaluka, u ponedjeljak, 2. novembra oko 16.30 časova, prijavljeno im je da se maloljetni učenik jedne banjalučke srednje škole udaljio u nepoznatom pravcu.

"Istog dana oko 18.15 časova na šetalištu pored rijeke Vrbas u Banjaluci, maloljetnika je pronašlo lice koje je prethodno i prijavilo njegov nestanak", navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu osjetljivost slučaja i činjenicu da je riječ o djetetu, iz banjalučke policije uputili su poseban apel novinarima.

"Apelujemo na predstavnike medija da prilikom izvještavanja o navedenom događaju postupaju sa posebnom obazrivošću, poštujući zakonske i etičke obaveze, a primarni zadatak policijskih službenika jeste da se utvrde sve činjenice i rasvijetli ovaj događaj", ističe se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Medresa očekuje profesionalnu istragu

"Nezavisne novine" pišu da su se prethodno oglasili  iz medrese navodeći da je rukovodstvo škole upoznato "sa slučajem koji je objavljen u javnosti u vezi s učenikom medrese" ne navodeći konkretno da li je riječ o napadu ili ne.

"Kao odgojno-obrazovna ustanova, izražavamo duboku zabrinutost i saosjećanje s našim učenikom i njegovom porodicom, te pratimo njegovo zdravstveno stanje i pružamo im svu neophodnu podršku. Rukovodstvo Medrese je u stalnom kontaktu s nadležnim institucijama i službama kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i relevantne činjenice vezane za ovaj događaj. Očekujemo od nadležnih organa brzu i profesionalnu istragu", napisali su oni.

Informaciju o ovom događaju javno je objavio Samir Baćevac, bivši potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina, navodeći da je učenik napadnut.

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Tagovi

nestanak Banjaluka maloljetnici potraga

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