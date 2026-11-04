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Akcija policije u Banjaluci: Uhapšeno više osoba, pretresi u toku

Akcija policije u Banjaluci: Uhapšeno više osoba, pretresi u toku

Autor Dragana Božić
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Više osoba uhapšeno je jutros na području Banjaluke u akciji policije koja se odnosi na sprečavanje zloupotrebe droga.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

U toku su pretresi na više lokacija u Banjaluci, a više informacija biće poznato tokom dana.

(Srna)

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Tagovi

Banjaluka hapšenje droga

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Hvala što ste poslali vijest.

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