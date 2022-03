Vulin: Srbija nema uvid u spiskove građana kojima je zabranjen ulazak u BiH

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da Srbija nema uvid u spiskove sa svojim građanima kojima je zabranjen ulazak u BiH, te da on ne želi da komentariše razloge za ovakve postupke BiH.

"Nemamo uvid, to je diskreciono pravo svake države i svaka to može da uradi, ali zašto to rade, o tome sada ne bih komentarisao", rekao je Vulin za televiziju "Pink".