Jezivo ubistvo u Beogradu: Žena koja je izbola starca TVRDI DA JE PRIMORAVAO NA SEKS (FOTO)

F.Z. (39) koja je uhapšena zbog sumnje da je ubila Dragana V. (71) na Vračaru u petak, ispričala je svoju verziju tog događaja.

F. Z. (39) uhapšena je zbog sumnje da je ubila Dragana V. (70) u stanu u Ulici Sime Igumanova na Vračaru. Tijelo sa ubodnim ranama od oštrog predmeta pronašao je rođak nastradalog čovjeka koji je odmah pozvao policiju. Uhapšena je priznala da je ubila Dragana V., a kao motiv ubistva navela je da ju je on primoravao na intimne odnose.

"Fatima je navodno čistila stan kod starijeg čovjeka, te je brzo locirana. Ona je ispričala svoju verziju priče, a to je da je u jednom trenutku došlo do sukoba, kao i da je on nasrnuo na nju kako bi imali seksualne odnose. Nakon toga mu je ona zadala nožem smrtonosne povrede po tijelu, nakon čega je očistila nož i pobjegla. Sve ove tvrdnje se još uvijek ispituju", navodi sagovornik upućen u istragu i dodaje da se ne isključuje mogućnost da je motiv bilo i koristoljublje.

Vrata stana su zapečaćena, a tijelo Dragana V. je odvezeno na obdukciju. Komšije iz zgrade u kojoj je penzioner živio navode da su u šoku nakon saznanja da je Dragan ubijen.

"Vidjeli smo da su ga stavili u crnu kesu i odveli pogrebnim kolima na obdukciju. Čuli smo da je bilo krvi po stanu i da je čovjek bio krvav. Bio je miran komšija. Otkad ga znam, bio je u penziji, jedino zbog toga ako ga neko nije ubio, ali opet naša zgrada ima i sigurnosna vrata i ne može da se uđe tako lako, možda je poznavao ubicu", rekle su komšije ranije.

Osumnjičena F.Z.

