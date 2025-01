Pas uletio u školu i izujedao učenike: Četvoro prebačeno u bolnicu (Video)

Nakon što je pas ušetao u školu, napao je djecu koja su od njega bježala i neke teško povrijedio.

U školi u selu Široki u Suvoj Reci juče je došlo do stravičnog incidenta u kojem je povređeno četiri učenika koje je napao krvoločan pas koji je uletio u školu. Policija tzv. Kosova je potvrdila da je došlo do napada, kao i to da je pas osim učenika napao i pripadnike policije koji su intervenisali.