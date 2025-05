Trebalo da leti na 400 metara 15 minuta: Detalji stradanja mlade Novosađanke

Oglasili se iz agencije u kojoj se Novosađanka (19) prijavila za parasejling.

Novosađanka T.R. (19) iz Novog Sada stradala je juče u Budvi kada se, iz još uvijek nepoznatog razloga, odvezala sa sajle tokom parasejlinga i pala sa visine od oko 50 metara u more. Iz agencije u kojoj se djevojka prijavila za parasejling za srpske medije kratko su rekli "da ne mogu da pričaju dok traje istraga".

Trebalo da bude podignuta na 400 metara visine

Kako se navodi u opisu sajta agencije u kojoj se stradala Novosađanka prijavila za parasejling, tokom letenja, osoba uz pomoć padobrana i sajle je podignuta do visine i do 400 metara, dok je vuče gliser duž obale. Tipično trajanje letenja iznosi oko 15 minuta, dok cjelokupna vožnja traje do sat vremena.

Podsjetimo, ova mlada Novosađanka je prethodnih dana na svom Instagram nalogu objavljivala fotografije iz Crne Gore i aposolutno ništa nije moglo ni da nasluti da će doći do ovakve tragedije.

Prema riječima očevidaca, djevojka je pala u vodu i odmah je čamcem prevezena do gradske marine, gdje je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje njenu smrt.

Istraga je u toku.

