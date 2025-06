"Policija će deblokirati sve važne lokacije za saobraćaj": Pomoćnik direktora policije najavljuje uklanjanje blokada

Pomoćnik direktora policije Dejan Luković najavio je da će policija i večeras uklanjati blokade.

Pomoćnik direktora policije Dejan Luković gostovao je u "Nacionalnom dnevniku" na televiziji "Pink" kada je govorio o novim blokadama u Beogradu. Studenti su i danas sa građanima izašli na ulice i u Beogradu i u još nekoliko gradova u Srbiji gdje blokiraju raskrsnice, a Luković je najavio da će policija raditi svoj posao i da će nastaviti da uklanja blokade ako za to bude bilo potrebe.

"Svakako će policija biti prisutna na terenu i mi ćemo dati sve od sebe, postupati u skladu sa zakonom, propisima i našim ovlašćenjima da deblokiramo sve važne i bitne lokacije i da omogućimo funkcionisanje i saobraćaja i naravno odvijanje života, da se odvija normalan život na teritoriji cijele Republike. Najprije idemo sa upozorenjem svih prisutnih okupljenih građana da se mirno raziđu, da ne narušavaju javni red i mir, da ne blokiraju komunikacije. Zatim idemo sa naređenjima i ako ne postupe, onda policijski službenici dolaze na lice mesta i vrši se deblokada tih lokacija, odnosno gde su blokirali neki put, ulicu, most, tunel, bilo šta", rekao je Luković.

Voditeljka ga je upitala da li MUP posjeduje informacije o mogućim dešavanjima u prestonici Srbije u toku predstojeće noći. Odgovorio je da ne može da otkriva takve podatke i istakao je da postupanje policije zavisi od onih koji blokiraju ulice.

Potom je demantovao tvrdnje da su službene legitimacije davane kriminalcima. Naveo je da to nema veze sa istinom.

"To što je navedeno zaista nema smisla i to apsolutno nije tačno. Sve što se radi i postupa prilikom svake intervencije ide na naš server, vrši se snimanje svakog razgovora i svakog izdatog naređenja u tim situacijama. I sitnije situacije, intervencije sve se snima, a ne u ovakvim situacijama, tako da zaista još jednom kažem to je neistina, teška neistina i demantujem da to ima bilo šta u vezi sa tim", dodao je on.

Na kraju je komentarisao jučerašnje blokade. One su počele u Zemunu oko 18 časova i ubrzo su se proširile širom Beograda i Srbije.

"Sinoć i tokom noći smo uz minimalnu upotrebu sredstava prinude deblokirali sve bitnije i važnije komunikacije, odnosno sva mjesta na kojima je došlo do okupljanja, odnosno blokade saobraćajnica. One su do jutros negdje oko 6.30 i 7 časova deblokirane i na taj način je omogućeno uspostavljanje normalnog funkcionisanja saobraćaja", zaključio je Luković.

Da podsjetimo, blokade su i danas počele u popodnevnim časovima.

