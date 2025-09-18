Hrvatska sprema ratnu mornaricu vrijednu više milijardi dolara: U toku su pregovori, čeka se dalji ishod

Ministarstvo odbrane pokrenulo je zvaničan proces opremanja Hrvatske ratne mornarice sa dva višenamjenska broda procijenjene vrijednosti do milijardu i 600 miliona evra.

Izvor: Aaron Lau / AFP / Profimedia

Prema nezvaničnim izvorima iz Ministarstva odbrane, u toku su razgovori sa 12 brodogradilišta iz osam država koja preliminarno ispunjavaju uslove koje traži hrvatska strana. Riječ je o brodogradilištima iz Francuske, Njemačke, Italije, Holandije, Južne Koreje, Turske, Španije i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema dostupnim izvorima, među ostalima, najvjerovatnije je riječ o italijanskom brodogradilištu Fincantieri, holandskom Damen, njemačkom Lursen, južnokorejskom Hjundai-u.

Veliko interesovanje

Američku ponudu poslala je američka ratna mornarica (US Navy). Ministarstvo odbrane je u aprilu poslalo u 13 zemalja i 23 brodogradilišta Zahtjev za informacijama o mogućnosti nabavke novih brodova.

U Zagreb su stigli odgovori iz 18 zemalja i 11 brodogradilišta, a nakon razmatranja njihovih odgovora, odabrano je 12 brodogradilišta iz osam gore navedenih država, od kojih su zatražena dodatna pojašnjenja koja moraju dostaviti do 19. septembra.

Nakon toga slijedi detaljna analiza svih odgovora, što bi moglo da traje otprilike do juna naredne godine, kada će se odabrati brodogradilišta od kojih će se zatražiti konačne ponude.

Prilikom razmatranja pristiglih odgovora, neki od najvažnijih kriterijuma bili su: vreme isporuke, plan otplate, saradnja s hrvatskim brodogradilištima u izgradnji brodova, kao i ispunjavanje traženih operativnih sposobnosti brodova i mogućnost njihovog opremanja prema traženim taktičko-tehničkim zahtevima.

Ministarstvo odbrane traži već dokazane brodove, tako da su odmah odbačeni brodovi koji nisu operativno ispitani i koji nisu izgrađeni do trenutka dostave traženih odgovora.

Posao koji izaziva pažnju

Broj pristiglih ponuda pokazuje veliko interesovanje najvećih svjetskih brodogradilišta za ovaj posao, a gotovo sigurno neće izostati ni politička lobiranja za dodjelu posla. Procjene su da Francuzi nude korvetu Gowind 2500, Nemci klasu K130 Braunschweig, Turci klasu Ada, a Italijani klasu Al Zubarah ili FCX20.

(Jutarnji/MONDO)