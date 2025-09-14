Kolike kirije plaćaju Hrvati? Cijene otišle u nebesa, ove godine najam još skuplji

Cijene mjesečnih kirija u studentskim gradovima širom Hrvatske nastavljaju da rastu - prosečne rente u Zagrebu i Splitu već prelaze 900 evra

Cijene mjesečne kirije rastu u svim studentskim gradovima, prosjek u Zagrebu i Splitu već premašuje 900 evra, dok Osijek bilježi najveći postotni rast cijena, za čak 20 odsto, pokazala je analiza internet portala Njuškalo.

Trenutno je u ponudi više od 13 hiljada stanova za najam, a Njuškalo je, poređenjem podataka za prvih sedam mjeseci 2025. i prošle godine, analizirao stanje po studentskim gradovima u Hrvatskoj.

Grad Proseečna cena (€)

Zagreb 923

Split 904

Rijeka 763

Osijek 487

U Zagrebu je tako prosječna tražena cijena u 2024. iznosila 867 evra, dok je u 2025. prosjek mjesečnog najma narastao na 923 evra.

Pritom, najskuplje su bile gradske četvrti Gornji grad - Medveščak i Podsljeme, s prošlogodišnjim prosekom traženih cijena višim od 1.300 evra. Ovogodišnji prosek za Gornji grad doseže 1.409 evra, a ujedno je reč i o četvrti s najviše oglasa za stanove, kao i najvećom prosečnom kvadraturom stanova za najam.

Osim Donjeg grada, Gornjeg grada - Medveščaka i Podsljemena, četvrti čije prosečne tražene mjesečne cijene najma prelaze hiljadu evra su Črnomerec i Maksimir. S druge strane, Sesvete su i dalje najpovoljnije za najam, iako je i tamo cijena traženih iznosa u prosjeku porasla 12 odsto, na oko 579 evra.

U Zagrebu se u najam daju stanovi koji u proseku imaju 77 kvadrata, što je šest kvadrata više nego prošle godine, a Sesvete drže najbolji odnos cijene i kvadrature, s oglašenim stanovima prosečne kvadrature od 68 kvadrata, pokazala je, između ostalog, analiza Njuškala.

Split: 13 naselja s prosječnom kirijom većom od 1.000 evra

U Splitu je ove godine prosječna tražena mesečna kirija iznosila oko 904 evra, u odnosu na 851 evro u prvih sedam mjeseci 2024. godine. Pritom, od 50 analiziranih naselja čak njih 13 drži prosečnu mjesečnu cenu najma višu od 1.000 evra, a prednjače kvartovi Meje (1.230 evra), Duilovo (1.188 evra), Zenta (1.185 evra), Pazdigrad (1.165 evra), Žnjan (1.159 evra) i Bačvice (1.154 evra).

Najnižu prosečnu cijenu mesečnog najma drži Dujmovača s 500 evra, iako i ona beleži rast od 31 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Prosječna kvadratura stana za najam u Splitu u posmatranom razdoblju 2025. godine iznosila je 69 kvadrata, što je za dva više u odnosu na prošlu godinu.

Rijeka s prosječnom kirijom od 763 evra mjesečno

U Rijeci je prosječna cijena najma u odnosu na prošlogodišnju narasla za šest posto, pa se sada za stanove traži 763 evra mjesečno.

Od 42 analizirana naselja, 11 je u ovoj godini zabeležilo pad prosečnih cijena mjesečnog najma, za njih 28 uočen je rast, dok su tri kvarta zadržala istu prosečnu cijenu - Centar (804 evra), Škurinje (644 evra) i Trsat (807 evra). Najvišu prosječnu cijenu najma drže stanovi koji se nalaze u Costabelli (1.324 evra) što je rast od 21 odsto u odnosu na prošlogodišnji prosjek.

S druge strane, stanovi za manje od 500 evra mesečno nalaze se u kvartovima Sveti Kuzam i Pašac, a jedini koji drži prosječnu cijenu ispod 600 evra je Pehlin.

Osijek s najvećim prosječnim rastom cijena najma - za 20 odsto

Osijek je zabilježio najveći prosečni rast kirija, za čak 20 odsto na godišnjem nivou, pa tako prosječna cijena najma dostiže 487 evra, u odnosu na prošlogodišnjih 405 evra.

Najveći prosečni pad kirija beleži Tvrđa, i to za 25 posto, pa tako prosečna tražena cijena u tom kvartu iznosi 411 evra. S druge strane, Vatrogasno naselje ima najveći skok proseka jer se tamo za najam prošle godine prosječno tražilo 210 evra, dok danas iznosi čak 543 evra.

Za Gornji grad/Centar ove godine prosek cena porastao je za 23 odsto, na trenutno traženih 566 evra, a isti trend rasta bilježi i Retfala, uz skok s prošlogodišnjih 436 na ovogodišnjih prosječnih 568 evra mjesečnog najma. Najviše cijene ima Cvjetno naselje u kojem je jena najma s prošlogodišnjih 500 narasla na 650 evra, a za Uske njive takođe se izdvaja više od 600 evra mesečno, navode iz Njuškala.

Varaždin i Zadar takođe bilježe rast kirija

Kako se navodi u analizi, studenti u Varaždinu, a i svi ostali koji tamo traže stanove za najam, svakako će proći cjenovno bolje nego oni u Zagrebu, iako je i u Varaždinu prosečna mjesečna najamnina narasla za 14 odsto u odnosu na prošlu godinu. Tako su podstanari u prošloj godini za stanove u Varaždinu prosečno mesečno izdvajali 471, dok u ovoj godini taj iznos dostiže 536 evra.

Na kraju, u Zadru je za kiriju ove godine u proseku potrebno izdvojiti 16 odsto više nego prošle godine - 828 evra. Naselje s najvišom prosječnom cijenom najma su Crvene kuće (1.184 evra), dok najnižu prosečnu cenu bilježe Arbanasi, za koje mjesečno treba izdvojiti oko 363 evra za stan, pri čemu je u tom naselju prosečna cena najma na godišnjem nivou pala za 25 odsto.

