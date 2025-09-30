Policajcima će biti dozvoljene brade i tetovaže? Najavljuju se moguće izmjene pravilnika u Srbiji, oglasio se Dačić

Nakon tri godine od pokretanja inicijative za izmjene pravilnika o izgledu policajaca, najavljeno je formiranje radne grupe koja bi mogla otvoriti vrata za tetovaže, brade i druge lične izraze među pripadnicima policije, bez kršenja profesionalnih normi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon tri godine od kako je Strukovno udruženje policije "Dr Rudolf Arčibald Rajs" podnijelo inicijativu za Pravilnika o izgledu policijskih službenika u dijelovima koji su od strane Poverenice za ravnopravnost ocijenjeni kao diskriminatorni, ova priča mogla bi da dobije epilog. Najavljeno je formiranje radne grupe koja će formulisati nove odredbe, koje bi mogle dovesti do toga da vidimo istetovirane, kao i policajce sa bradom.

Dužina i boja kose i noktiju, zabrana nošenja prisinga i brade definisane su pravilnikom koji propisuje izgled policijskog službenika, kao i to da tetovaža ne smije biti na vidljivom mjestu ili mora biti prekrivena.

"Dolazili smo u situaciju da na +40 moraju da nose duge rukave i prekrivaju tetovažu. Takođe, sam vid prikrivanja tetovaže u ekstremno toplim danima može zdravstveno ugroziti službenika", kaže Nenad Ljubišić iz strukovnog udruženja policije "Dr Rudolf Arčibald Rajs".

Iz strukovnog udruženja tvrde da se time nezakonito zadire u identitet pojedinca, a isto je utvrdila i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, koja je još prije tri godine podnijela zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi.

"Imamo slučaj policijskog službenika koji je skinuo tetovažu, pa zbog oštećenja na koži nije mogao da nastavi obuku jer je proglašen nesposobnim, ili primera radi osoba sa vitiligom, ne ispunjava uslove", rekla je povjerenica Brankica Janković.

Prema njenoj ocjeni, jedna odredba jasno razlikuje službenike po polnoj osnovi.

"Uniformisani policijski službenik ne može da nosi minđuše. Uniformisani policijski službenici ženskog pola ne mogu da nose više od jednog para minđuša, neupadljivog oblika, boje i veličine", navodi se u Pravilniku o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u.

Kako navode iz Strukovnog udruženja, nakon promjenjena dva ministra policije, Ivica Dačić je taj koji je pokazao dobru volju da se Pravilnik izmjeni.

"Ne mislim da je to nešto krucijalno, ali je nekome važno nemam ništa protiv da se o tome i raspravlja. Najvažnije je da policajac dobro radi svoj posao i što ima lične afinitete da ne šteti obavljanju policijskog posla", rekao je Dačić.

Na granici između odredbe da službenik ne smije izgledom narušavati ugled Ministarstva i izazivati nepovjerenje kod građana i poštovanja ličnog identiteta policajca, nalaze se ograničenja i za izmijenjene odredbe.

"Tetovaže neće smjeti da raspiruju rasnu, vjersku i drugu netrpeljivost. Neće smjeti da imaju seksistički sadržaj", kaže Ljubišić.

"Osavremenjivanje i usklađivanje sa antidiskriminacionim okvirom nikako ne smije da bude opravdanje za nepoštovanje već propisanog, urednog izgleda policijskog službenika koji ne narušava ugled i ne izaziva strah i nepovjrenje kod građana", rekla je povjerenica.

Dok se odluka Ustavnog suda čeka, sindikalci se nadaju usvajanju izmjena već sljedeće godine.

(Euronews/MONDO)