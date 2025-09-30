logo
"Htio sam da izgovorim rečenicu, ali nisam mogao": Glišić preživio moždani udar, prvi put opisao dramatične trenutke

"Htio sam da izgovorim rečenicu, ali nisam mogao": Glišić preživio moždani udar, prvi put opisao dramatične trenutke

Autor mondo.ba
0

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić pojavio se danas na televiziji Pink, u istom studiju gdje je prije osam nedjelja doživio moždani udar i prvi put je detaljno opisao dramatične trenutke.

Darko Glišić o moždanom udaru Izvor: M.M./ATAIMAGES

Darko Glišić, ministar za javna ulaganja i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, pojavio se danas na televiziji Pink, u istom studiju u kojem je prije osam nedjelja doživio težak moždani udar. Tokom gostovanja prvi put je detaljno opisao dramatične trenutke koji su mu promijenili život i zahvalio se timu ljekara koji su mu spasli život.

"Mi smo se tog dana šalili kao nikad... Moždani udar dolazi pravo niotkuda. Meni se rascepila karotidna arterija. Moji krvni sudovi su u dobrom stanju. Sjećam se svega, želio sam da izgovorim rečenicu nakon priloga koji je išao. Osmislio sam je u glavi, ali kada me je Dea pitala nisam mogao da je izgovorim", ispričao je Glišić, dodajući da se seća i svih događaja neposredno pre nego što je izgubio svijest:

"Sjećam se da ste tada prekinuli program jer ste videli da sam se odmakao od stola i pokušao da pijem vodu. Sjećam se i kada ste sa kamermanima ukazivali mi pomoć! Sve sam vas čuo, ali nisam mogao da reagujem. Kada sam izgubio svijest, narednih 12 sati ja sam se odmarao, a drugi su se mučili", rekao je Glišić.

Kako je istakao, "tada sam iznet iz studija, a danas ću na nogama da izađem".

Reanimacija i medicinska procedura

Glišić je otkrio i detalje intervencije koja mu je spasla život.

"Ja sam otvoren na preponi i sondom su mi preko krvnih sudova došli do glave. Taj ožiljak imam. Samo 25 minuta nakon toga su mi radili reanimaciju, sve je bilo brzo, brzo su reagovali i zahvaljujući tome sam se oporavio", naveo je.

Ministar se zahvalio svim ljekarima, medicinskim sestrama i kolegama iz studija koji su brzo reagovali i sprečili tragediju.

(MONDO)

