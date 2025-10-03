Nagli obrt: Tramp povukao Brnovićevu nominaciju za ambasadora u Srbiji

Povučena je nominacija Marka Brnovića za američkog ambasadora u Srbiji.

Izvor: Privatna arhiva/Mark Brnovich

Povučena je nominacija Marka Brnovića za novog američkog ambasadora u Srbiji, objavljeno je na sajtu Odbora Senata Sjedinjenih Američkih Država. Nisu poznati razlozi ove odluke administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Da podsjetimo, Tramp je krajem marta ove godine nominovao Marka Brnovića za novog američkog ambasadora nakon Kristofera Hila. Brnović je član Republikanske stranke i bivši je državni tužioc savezne države Arizone.

Ko je Mark Brnović?

On je do 2024. godine bio Državni tužilac Arizone gde je vodio istragu o rezultatima glasanja na predsjedničkim izborima 2020. godine kada je pobijedio bivši predsjednik Džozef Bajden. Tada ga je Tramp kritikovao jer nije tražio poništenje rezultata tih izbora.

Za člana Republikanske stranke izabran je 2014. godine, a dužnost je preuzeo 5. januara 2015. godine. Oženjen je Suzanom Brnović.

U intervjuu za “Kurir” iz novembra 2024. godine je govorio o predsjedničkim izborima koji su održani u novembru 2024. Naveo je da je atmosfera prije izbora bila “napeta”.

Tokom kandidature za Senat 2022, otkrio je svoje porijeklo. Porodica njegovog oca je iz Crne Gore.

“Ja sam sin srpskih imigranata koji su pobjegli od političkog nasilja kako bi svojoj djeci pružili šansu da okuse američki san. Ja sam veoma ponosan na moje etničke korijene. Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije.

Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po vjeri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od cijelog Balkana! Moja žena i ja smo se vjenčali u crkvi u kojoj su krštena i naša djeca i to je crkva u Finiksu u Arizoni koju posjećujem cjelog života“, naveo je tada na svom profilu na društvenoj mreži ”X".