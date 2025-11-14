logo
Štimac ne smije da ide na skupove: Sud djelimično usvojio žalbu

Autor Mila Matović
Vladimir Štimac mora da se javlja dva puta mjesečno u policijsku stanicu i ne smije da prisustvuje javnim skupovima.

Štimac ne smije da ide na proteste Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Viši sud u Beogradu djelimično je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rješenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen prijedlog za određivanje pritvora Vladimiru Štimcu.

Ovom odlukom vanpretresnog sudskog veća Štimcu je, kako se saznaje, izrečena mjera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima i posjećivanja određenih mjesta, tako da mu se zabranjuje posećivanje svih javnih skupova i prijavljenih i neprijavljenih.

Takođe mu je naloženo da se svakog 1. i 15. u mjesecu javlja nadležnoj policijskoj stanici.

Da podsjetimo, on je uhapšen zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. On je bio među građanima koji su podržavali Dijanu Hrku kod Skupštine Srbije u nedjelju 2. novembra kada je policija sprečila sukobe dvije okupljene grupe građana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:04
Štimac se pravda nakon hapšenja
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 (Kurir)

