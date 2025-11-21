Potvrđena uslovna kazna Bjelogrliću zbog napada na Antonijevića

Viši sud u Beogradu potvrdio je uslovnu kaznu Draganu Bjelogrliću zbog napada na Predraga Antonijevića u niškom hotelu 2021, čime je presuda postala pravosnažna.

Viši sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Prvi osnovni sud reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića osudio na uslovnu kaznu zatvora od šest mjeseci sa rokom provjere od dvije godine zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću, saznaju mediji.

Incident zbog kog je osuđen Bjelogrlić, podsjetimo, dogodio se 23. avgusta 2021. godine u niškom hotelu "Ambasador". Tokom svjedočenja u sudu Antonijević je ispričao "da ga je glumac udario, potom ga psovao i prijetio mu da će da ga ubije".

"Optuženi i ja nismo bili u komunikaciji nekoliko godina prije incidenta u Nišu. Nismo imali ni verbalne ni fizičke sukobe sve dok nije proradila pesnica, ispričao je Antonijević pred sudom, navodeći da Bjelogrlića nije provocirao, kako je on to izjavio u svojoj odbrani".

On je ispričao da mu je Bjelogrlić, dok je sjedio u društvu, prišao iznenada s leđa i udario ga.

"Onda je nastavio da me vrijeđa, da mi psuje majku i "Daru", i da mi prijeti da će da me ubije. Krenuo je prema čaši na stolu, ali sam uspio da je sklonim, a onda sam se odupro nogom. Kolege koje su bile tu pokušale su da smire situaciju, da nas razdvoje, ali me je Bjelogrlić opet udario. Dohvatili smo se, pali smo na pod i gušali se", ispričao je pred sudom reditelj odgovarajući na pitanja sudije dodao da na podu nije bilo udaraca."

Dragan Bjelogrlić je, podsjetimo, tokom iznošenja svoje odbrane priznao šta je uradio, tvrdeći da ga je Antonijević provocirao i vrijeđao.

Inače, napad na Antonijevića zabeležile su i kamere iz hotela. Na snimcima se vidi kako Bjelogrlić prilazi Antonijeviću koji sjedi za stolom, zamahuje ka njemu i udara ga.

