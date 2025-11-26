logo
"To se mora rešiti političkim putem": Luka u Dubrovniku zatrpana smećem iz Albanije

"To se mora rešiti političkim putem": Luka u Dubrovniku zatrpana smećem iz Albanije

Autor Dušan Volaš
1



Luka u Dubrovniku zatrpana smećem iz Albanije Izvor: Dubrovački dnevnik/youtube

Stara gradska luka u Dubrovniku, jednom od bisera hrvatskog turizma, zatrpana je velikom količinom smeća i plastike, a sudeći prema etiketama, većinom je iz Albanije.

Velike količine smeća donosi jaki jugo i na jednu od najpoznatnijih plaža Banje.

Direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž izjavio je da je ovaj problem postao uobičajena situacija, kao i da mora da se riješi političkim putem.

(Dubrovački dnevnik/MONDO)

