Direktor Luke Dubrovnik Željko Raguž izjavio je da je ovaj problem postao uobičajena situacija, kao i da mora da se riješi političkim putem.
Stara gradska luka u Dubrovniku, jednom od bisera hrvatskog turizma, zatrpana je velikom količinom smeća i plastike, a sudeći prema etiketama, većinom je iz Albanije.
Velike količine smeća donosi jaki jugo i na jednu od najpoznatnijih plaža Banje.
"To se mora rešiti političkim putem": Luka u Dubrovniku zatrpana smećem iz Albanije
(Dubrovački dnevnik/MONDO)