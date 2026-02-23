Kako će izgledati vojni rok u Srbiji: Život bez telefona, sa kutlačom i po strogim pravilima

Obavezni vojni rok donosi jasnu podjelu - redovno služenje sa oružjem traje 75 dana, dok oni koji ulože prigovor savjesti služe 155 dana bez oružja. Razlike nisu samo u trajanju, već i u svakodnevnim obavezama.

Srbija se intenzivno priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka, a proces evidentiranja vojnih obveznika počeće u septembru i oktobru.

Prvi pozivi biće upućeni mladićima rođenim 2006. godine, dok bi prvi regruti u kasarne mogli ući već u decembru ove ili martu naredne godine.

Za potrebe vojnog roka, budžetom je određeno oko 86,5 miliona evra u naredne tri godine, dok se paralelno radi na nabavci naoružanja i vojne opreme.

Prije nego što zaduže uniformu, svi kandidati za obavezno služenje vojnog roka prolaze rigorozan proces selekcije koji ne ostavlja mjesta za improvizaciju.

On obuhvata detaljne sistemske preglede kako bi se utvrdila zdravstvena i psihofizička sposobnost regruta. Svaki pojedinačan slučaj razmatraju nadležne vojno-ljekarske komisije uz konsultacije stručnjaka, uključujući i psihologe.

Regruti će biti podijeljeni u tri grupe

Regruti će biti podijeljeni u tri grupe. Redovno služenje sa oružjem trajaće 75 dana (oko 60 dana obuke u kasarnama i 15 dana terenske obuke), dok će oni koji služe bez oružja imati nešto kraći rok.

Sa druge strane, regruti koji ulože prigovor savjesti vojni rok će služiti duplo duže - 155 dana.

Takozvani "civilni" vojni rok obavljaće se isključivo u kasarnama, gdje će ovi regruti obavljati zadatke poput čišćenja, rada u radionicama, vatrogasnim službama ili na pripremi hrane.

Planirano je da vojnici služe u svojim gradovima ili najbližim garnizonima, da vikende provode kod kuće, a zaposlenima će mirovati radni odnos (što će biti jednostavno u javnim preduzećima, dok ostaje pitanje kako će se to primjenjivati kod privatnika).

Pravila ponašanja i lični izgled vojnika

Od regruta se očekuje potpuno prilagođavanje vojnom kolektivu i održavanje urednog i funkcionalnog ličnog izgleda.

Muškarci moraju biti uredno ošišani (kosa ne smije padati preko ušiju i kragne) i obrijani, a nošenje minđuša nije dozvoljeno. Brade su dozvoljene isključivo vojnim sveštenicima.

Djevojke moraju imati urednu frizuru koja omogućava nesmetano nošenje kape i šlema. Zabranjene su upadljive boje kose ili kombinacije boja, dok je dozvoljena diskretna šminka i uredno podrezani nokti.

Tetovaže i pirsinzi su dozvoljeni ukoliko se ne nalaze na licu ili na drugim vidljivim delovima tijela tokom nošenja uniforme. Da bi se olakšalo održavanje izgleda, u okviru kasarni radiće berbernice gdje će usluge šišanja biti besplatne. Najveći izazov za mlade generacije biće upravo privikavanje na vojnički režim, rad sa autoritetima i odsustvo mobilnih telefona, za šta se starješinski kadar uveliko priprema.

U koje gradove će ići prvi regruti

Država ubrzano radi na obnovi smještajnih kapaciteta, ambulanti i regrutnih centara kako bi vojnici imali najbolje moguće uslove i ponijeli dobre uspomene. Poseban fokus biće na gradovima koji su jednim dijelom pogranični i manje bogati, kao što su Sombor, Pirot, Priboj i Negotin.

Prisustvo 400 do 500 vojnika u ovim sredinama funkcionisaće "kao fabrika", jer će podstaći lokalnu privredu kroz ogromne nabavke hrane (jaja, mlijeko, hljeb). Pored toga, vojnici će imati svoja primanja koja će trošiti u tim gradovima, što će dodatno ojačati lokalno ugostiteljstvo.

Prigovor savjesti

Obuka i služenje vojnog roka za regrute koji ulože prigovor savjesti znatno će se razlikovati od redovnog služenja sa oružjem, kako po trajanju, tako i po vrsti zaduženja:

Vojnici sa prigovorom savjesti služiće vojni rok duplo duže u odnosu na redovne vojnike, ukupno 155 dana (odnosno 5 mjeseci). Takozvano "civilno" služenje se više neće obavljati po bolnicama, vrtićima ili pozorištima kao što je to nekada bio slučaj, već isključivo u kasarnama. Poput ostalih vojnika, i oni bi trebalo da služe u svojim gradovima ili u najbližim garnizonima, uz mogućnost da vikende provode kod kuće.

Ovi vojnici će služiti bez oružja, pa ih umjesto vojnih vježbi, nošenja puške i jurcanja po poligonima očekuju drugačiji zadaci. Njihova obuka i rad svodiće se na logističko i tehničko održavanje kasarne. To podrazumijeva zaduživanje četki, džogera i kutlača, čišćenje kupatila, sređivanje dvorišta, kao i pripremu i serviranje obroka. Takođe, postoji mogućnost da budu raspoređeni da rade kao pomoćni radnici u kuhinjama i vojnim radionicama, ili da obavljaju dužnosti vatrogasaca u vojsci.

