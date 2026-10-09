Serija lažnih dojava o bombama u obrazovnim ustanovama u Srbiji: Nakon policijskog pregleda nastava se nastavlja

Dojave o postavljenim bombama jutros su stigle u više osnovnih i srednjih škola u Beogradu i Novom Sadu, kao i u drugim mjestima širom Vojvodine.

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U više osnovnih i srednje škola u Beogradu i Novom Sadu, kako Blic nezvanično saznaje, stigla je dojava o postavljenim bombama. Lokalni mediji prenose da se isto jutros desilo i u još nekim delovima Vojvodine.

Obavještenja su upućena putem elektronske pošte, nakon čega je uslijedila brza reakcija nadležnih službi, saznaje "Telegraf.rs"

Na teren su odmah upućene kontradiverzione (KD) ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi izvršile detaljan pregled školskih objekata i prostorija.

Sve dojave lažne

Nakon izvršenih provjerа, utvrđeno je da su sve dosadašnje dojave bile lažne i da su učenici i zaposleni bezbjedni.

Škole u kojima su pregledi završeni nastavljaju sa redovnim aktivnostima i izvođenjem nastave. Nadležni organ nastavljaju rad na identifikaciji osoba koje su poslale lažne dojave.

Dojave o bombama i širom Vojvodine

Kako prenosi portal 021, dojave su pristigle u osnovne i srednje škole u Novom Sadu, Temerinu, Bečeju i Žablju, a kako nezvanično saznaju, nove prijave pristižu i iz drugih naselja u Vojvodini.

Dojave su stizale na mejl adrese više obrazovnih ustanova sa navodima da su u prostorijama škola postavljene eksplozivne naprave.

Ekipe policije su na terenu i obavljaju se pregledi objekata škola u Novom Sadu.