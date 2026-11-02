Vučić pomilovao Dijanu Hrkalović i još 4 osobe: Viši sud u Beogradu objavio spisak pomilovanih

Aleksandar Vučić pomilovao Nebojšu Đokića, Dijanu Hrkalović, Marka Pavlovića, Draganu Živadinović i Miloša Dugalića.

Izvor: Kurir/Marko Kranjc

Viši sud u Beogradu objavio je spisak osoba koje je pomilovao bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije nego što je podnio ostavku na funkciju predsjednika Republike. Pomilovani su Nebojša Đokić, Dijana Hrkalović, Marko Pavlović, Dragana Živadinović i Miloš Dugalić.

"Dana 2. novembra 2026. godine, Višem sudu u Beogradu sa adrese elektronske pošte Ministarstva pravde Republike Srbije dostavljene su odluke predsjednika Republike Srbije o pomilovanju, koje se odnose na sljedeća lica protiv kojih se vodi, ili je vođen krivični postupak pred ovim sudom:

Odlukom predsjednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Nebojša Đokić oslobođen je od krivičnog gonjenja za krivično djelo pranje novca iz člana 245 Krivičnog zakonika, i to u predmetu KPo1 broj 151/21, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odjeljenje za organizovani kriminal.

Odlukom predsjednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Dijana Hrkalović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično djelo trgovina uticajem iz člana 366 Krivičnog zakonika, i to u predmetu KPo1 broj 214/21, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odjeljenje za organizovani kriminal.

Odlukom predsjednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Marko Pavlović oslobođen je od krivičnog gonjenja za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 114 stav 1 tačka 11 u vezi člana 30 Krivičnog zakonika, i to u predmetu K broj 105/25, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu.

Odlukom predsjednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, Dragana Živadinović oslobođena je od krivičnog gonjenja za krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje službene isprave iz člana 357 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, i to u predmetu KPo1 broj 234/23, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odjeljenje za organizovani kriminal.

Odlukom predsjednika Republike Srbije KPRS broj 163 od 27.09.2026. godine, usvojena je molba za pomilovanje Miloša Dugalića, podnijeta 20.08.2026. godine, pa je isti oslobođen od daljeg izdržavanja kazne zatvora, na koju je osuđen presudom Apelacionog suda u Beogradu Kž1 broj 1323/24 od 20.03.2025. godine, u postupku koji je vođen pred Višim sudom u Beogradu.

Sve navedene odluke predsjednika Republike Srbije o pomilovanju stupaju na snagu danom njihovog donošenja. Viši sud u Beogradu će u predmetima na koje se dostavljene odluke odnose nadalje postupati u skladu sa zakonom i relevantnim podzakonskim aktima", navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

Pored toga, i Viši sud u Novom Sadu je objavio da se od krivičnog gonjenja oslobađaju: