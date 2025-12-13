Kažu da je ovo najgori božićni film svih vremena: Napravili haos svjetskih razmera

"Saving Christmas" nije postigao uspjeh niti status božićnog klasika poput filma "Sam u kući", a prijem kod publike i kritike ostao je izrazito negativan.

Božićni filmovi često su nezaobilazan dio praznične sezone, ali među njima postoje i naslovi koji su stekli izrazito negativnu reputaciju. Jedan od takvih filmova je "Saving Christmas" iz 2014. godine. Ova komedija se često navodi kao jedan od najlošije ocijenjenih božićnih filmova ikada prema relevantnim filmskim bazama.

Film drži ocjenu od nula posto na stranici Rotten Tomatoes i našao se na vrhu IMDb liste najgorih božićnih filmova svih vremena. Tri nedjelje nakon izlaska postao je i najniže ocijenjeni film na IMDb listi 100 najgorih filmova. Glavni glumac Kirk Cameron tada je loše ocjene pripisao, kako je naveo, "hejterima i ateistima", prenosi Daily Express.

Radnja filma i glumačka postava

Pored Camerona, u filmu glumi i Darren Doane, koji je takođe režirao film. Radnja prati Kirka koji pokušava da ubijedi svog šurjaka Cristijana da Božić ima duboko hrišćansko značenje. Veći dio filma odvija se tokom božićne zabave i u automobilu, gdje se vodi rasprava o komercijalnim i vjerskim aspektima praznika, uključujući božićno drvce, poklone i Deda Mraza.

Film se završava kada se Cristijan vraća na božićnu zabavu i pridružuje slavlju. Iako tematika filmafokusirana na raspravu o pravom značenju Božića može djelovati interesantno, film nije postigao uspjeh niti status božićnog klasika poput filma "Sam u kući", a prijem kod publike i kritike ostao je izrazito negativan.

