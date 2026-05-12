Otkazan koncert "Mobi Dika" u Banjaluci: Karte se slabo prodavale, Srđana nisu ni obavijestili

Izvor: MONDO/Mladen Nikolić

Srđan Mobi Dik neće nastupiti u Banjaluci, gde je imao zakazan nastup 15. maja, zbog slabe prodje karata.

Klub je na zvaničnoj Instagram stranici otkrio razlog otkazivanja "tezge" i naveo da će novac od prodatih ulaznica biti refundiran u narednih nedelju dana:

"Obavještavamo vas da se nastup Moby Dicka, planiran za 15. maj otkazuje. Kao organizatori, imali smo iskrenu želju da nakon skoro 30 godina u Banjaluku dovedemo pop legendu koja je obilježila jedan značajan muzički period i generacije koje su odrastale uz hitove devedesetih godina. Željeli smo da našem gradu ponudimo nešto drugačije, veče nostalgije, emocije i muzike koja je obilježila jednu eru.

Svim silama smo se trudili da realizujemo ovaj koncert i vjerovali smo da će ovaj događaj probuditi veliko interesovanje publike koja je godinama priželjkivala ovakav nastup u Banjaluci.

Međutim, nakon detaljne analize prodaje i ukupnog interesovanja, uvidjeli smo da banjalučka publika trenutno nije dovoljno zainteresovana za realizaciju ovog događaja na nivou koji ovakav koncert zaslužuje. Zbog toga smo donijeli odluku da nastup otkažemo.

Ono što je interesantno je da su ljubitelji Mobi Dika obavješteni o otkazivanju koncerta - a pjevač nije!

Nakon što je grupi otkazan koncert u Banjaluci, oglasio se pjevač Srđan Čolić i rekao da nije još obaviješten o tome.

"Nisam obaviješten o tome da je koncert otkazan. Možda je bolje da pozovete organizatore, te ljude koji su okačili koncert. Koliko je karata prodato to zaista ne znam", kratko je poručio pjevač Srđan Čolić za Blic.

(Blic, MONDO)