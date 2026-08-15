Dnevni horoskop za 15. avgust 2026: Lav blista, Ribe uživaju u romantici

Pročitajte dnevni horoskop za 15. avgust 2026. godine i saznajte šta zvijezde predviđaju za ljubav, posao, novac i zdravlje za svih 12 horoskopskih znakova.

Izvor: mondo/ai

Ovan

Danas ćete biti puni energije i želje da završite sve što ste započeli. Pazite da ne ulazite u nepotrebne rasprave sa ljudima koji ne mogu da prate vaš tempo. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može promijeniti tok odnosa.

Bik

Subota vam donosi potrebu za odmorom i uživanjem u malim životnim zadovoljstvima. Finansijska situacija je stabilna, ali izbjegavajte impulsivne kupovine. Partner ili bliska osoba mogli bi da vas obraduju lijepim gestom.

Blizanci

Bićete raspoloženi za druženje i nova poznanstva. Informacije koje danas dobijete mogle bi da vam budu veoma korisne u narednim sedmicama. Slobodni Blizanci mogli bi da privuku pažnju osobe koju već neko vrijeme primjećuju.

Rak

Emocije će danas biti naglašene, ali ćete uspjeti da ih držite pod kontrolom. Porodična pitanja dolaze u prvi plan i zahtijevaju malo više pažnje. Veče je idealno za opuštanje i vrijeme provedeno sa najbližima.

Lav

Vaša harizma biće na vrhuncu i lako ćete privlačiti pažnju gdje god se pojavite. Moguće su lijepe vijesti povezane sa poslom ili privatnim planovima. U ljubavi vas očekuje više strasti nego inače.

Djevica

Dan je povoljan za organizaciju, planiranje i rješavanje sitnih obaveza koje ste odlagali. Nemojte previše kritikovati sebe ni druge. Partner će cijeniti vašu podršku i razumijevanje.

Vaga

Subota donosi potrebu za ravnotežom između obaveza i uživanja. Kreativne aktivnosti i druženje sa dragim ljudima donijeće vam posebno zadovoljstvo. Moguće je novo poznanstvo koje će vas zaintrigirati.

Škorpija

Intuicija će vam danas biti izuzetno jaka, pa joj vjerujte. Neko iz vašeg okruženja mogao bi da vam otkrije važnu informaciju. U ljubavi je vrijeme za iskren razgovor i raščišćavanje starih nedoumica.

Strijelac

Poželjećete promjenu rutine i malo avanture. Kratak izlet ili spontani plan mogao bi da vam popravi raspoloženje. Slobodni Strijelčevi imaju priliku za zanimljiv flert.

Jarac

Posvetićete pažnju praktičnim stvarima i planovima za naredni period. Dan je dobar za donošenje važnih odluka vezanih za novac. U emotivnom životu potrebno je više otvorenosti.

Vodolija

Bićete inspirisani i puni originalnih ideja. Društveni život je naglašen, a mogući su susreti sa ljudima koji dijele vaše interese. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje.

Ribe

Potrebno vam je malo mira kako biste sabrali misli i napunili baterije. Nemojte ignorisati signale koje vam šalje organizam. Veče donosi romantiku, nježnost i priliku da se još više zbližite sa voljenom osobom.