Srbija zabranila točenje goriva u burad i kanistere

Točenje goriva u kanistere, burad i druge sudove u kojima se skladišti gorivo, je od danas zabranjeno na pumpama širom Srbije.

Stupila je na snagu Uredba Vlade Srbije o ograničenju cijena naftnih derivata evrodizel i evro premijum BMB 95, koja predviđa da se od danas i u narednih 30 dana, usklađivanje cijena goriva vrši svakog petka.

Uredbom je predviđeno da nadležno ministratvo svakog petka do 15 časova objavi maksimalne moguće cijene navedenih naftnih derivata, što zanači da će pumpadžije odmah poslije toga moći da koriguju maloprodajne cene na benzinskim stanicama. Međutim, cijena dizela za poljoprivrednike i dalje neće smjeti da raste i ograničena je na najviše 179 dinara po litru.

Kako je Vlada Srbije saopštila, najviše maloprodajne cijene evrodizela i evro premijum BMB 95 utvrđivaće Ministarstvo trgovine svakog petka do isteka uredbe i objavljivati na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova.

"Cijene će važiti od trenutka objavljivanja. Najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrijednost za evrodizel i bezolovni benzin BMB 95 utvrđuje se u iznosu prosječne veleprodajne cijene derivata na teritoriji Srbije uvećane za šest dinara. Prosječne veleprodajne cijene tih derivata obračunava Ministarstvo rudarastva i energetike, svakog petka do isteka uredbe i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu trgovine. Ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cijene derivata nafte evrodizela i evropremijuma BMB 95 - navedeno je u sapštenju. Prema procjeni od prije nekoliko dana, moguće je da će danas gorivo poskupiti od dva do tri dinara po litru.

Potrebno je napomenuti i da je u jutrašnjem saopštenju ministarstva za trgovinu istaknuto da privredni subjekti koji obavljaju trgovinu motornim i drugim gorivima su obavezani da nastave sa isporukom naftnih derivata, ali, isključivo u rezervoare prevoznih sredstava. Dakle, točenje goriva u kanistere, burad i druge sudove u kojima se skladišti gorivo, je od danas zabranjeno na pumpama širom Srbije.

Podsjetimo, cijene naftnih derivata do sada su bile zamrznute na nivou od 171 dinar za benzin i 179 dinara za dizel.

