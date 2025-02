Vidović: Imamo plan A i plan B u zavisnosti od presude predsjedniku Srpske

Ministarka finansija Zora Vidović, Republike Srpske, kazala je nakon sjednice Vlade Srpske da imaju dva plana u zavisnosti od presude Miloradu Dodiku, predsjedniku Srpske kome se sudi pred Sudom BiH.

Izvor: Vlada RS

Odgovarajući na pitanje šta Vlada Srpske sprema ukoliko se desi da Milorad Dodik bude osuđen, rekla je da bi svaka presuda bila katastrofalna i da očekuje da sud neće biti toliko uvučen u politiku.

"S obzirom na eventualnu presudu, mi smo i ranije po sličnim procesima imali plan i A i plan B. Ako presuda ne bude osuđujuća idemo prema planu A, a ako bude drugo imamo plan B, i ne mogu da kažem ništa više. Radićemo u skladu sa dešavanjima u Sarajevu i presudom. Ne mogu da pričam o tome", odgovorila je Vidovićeva.

Što se tiče suđenja Dodiku, ona je navela da tužioci nisu imali argumenata, te da su istragu i vještačenje radili prema nalogu OHR, što su i sami priznali.

"Branioci gospodina Dodika i Lukića dokazali su da se radi o čistom političkom procesu, i nikako krivičnom. Ovdje je osnovni postulat da je prekršen Ustav Republike Srpske i BiH i da ne postoji ništa što se može povezati sa Krivičnim zakonikom BiH", naglasila je Vidovićeva.

Ona je istakla da se na Vladi raspravljalo o Zakonu o otpisu potraživanja Republike Srpske, te da je on produžavan dva puta, a da je donesena odluka da on važi do kraja 2025. godine, ali se isključivo odnosi na one koji su imali dug zaključno sa 31. decembrom 2022.

"Da bi oni otpisali dug koji imaju, da se pokrene ukoliko žele otpis reprograma. To je za sve koji su bili pogođeni koronom, za 2023. i 2024. to nismo mogli da učinimo, jer ovdje više nema tih problema u smislu poslovanja", poručila je Vidovićeva.

Navela je da je u 2024. po ovom pitanju naplaćeno 52 miliona glavnice od dugova privrednih subjekata, a da je otpisano 34 miliona glavnice prema Poreskoj upravi.

(RTRS)