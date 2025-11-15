Najbogatija domaćinstva u Evropi: Na vrhu je mala država, dok negdje prosječan prihod jedva da pređe 3.000 evra

Jedan koristan pokazatelj prihoda domaćinstva je "medijanalni ekvivalentni neto prihod".

Troškovi života rastu, ciene stalno rastu, a mnoga domaćinstva paze na svaki evro. Jedan koristan pokazatelj prihoda domaćinstva je "medijanalni ekvivalentni neto prihod". Ovaj pokazatelj se odnosi na tipičan prihod po osobi, prilagođen veličini domaćinstva i nakon oporezivanja, piše Euronews.

Prema podacima za 2024. godinu, medijalni ekvivalentni prihod u 34 evropske zemlje kreće se od 3.075 evra u Albaniji do 50.799 evra u Luksemburgu. Unutar Evropske unije, Bugarska ima najniži medijalni ekvivalentni prihod – 7.811 evra, dok je prosjek EU 21.582 evra.

Na vrhu liste, pored Luksemburga, nalaze se Švajcarska i Norveška, a zatim Danska, Austrija, Irska, Holandija i Belgija, sve sa prihodima u rasponu od 30.000 do 35.000 evra. Finska, Njemačka, Švedska i Francuska su takođe iznad prosjeka EU. Hrvatska je sa 12.344 evra, a na drugom kraju su Srbija, Sjeverna Makedonija, Turska i Crna Gora, dok unutar EU, Mađarska i Rumunija, zajedno sa Bugarskom, imaju prihode ispod 10.000 evra.

Kada se prihodi prilagode kupovnoj moći...

Razlike u produktivnosti i strukturi ekonomije pomažu u objašnjenju jaza, rekla je Đulija De Lacari, ekonomistkinja u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR).

"Veća produktivnost omogućava zemljama da isplaćuju veće plate", rekla je ona. To znači da zemlje sa visokim udjelom sektora visoke vrijednosti, kao što su finansije, informacione tehnologije ili napredna proizvodnja, imaju tendenciju da isplaćuju veće plate, dok one koje se više oslanjaju na poljoprivredu ili jednostavne usluge imaju niže plate.

Kada se prihodi prilagode standardima kupovne moći (PPS), vještačkoj jedinici valute koja izjednačava koliko robe i usluga može da se kupi u različitim zemljama, jaz se smanjuje, ali i dalje ostaje veliki. Medijalni ekvivalentni neto prihod kreće se od 5.098 PPS u Albaniji do 37.781 PPS u Luksemburgu.

Prosjek EU je 21.245 PPS, pri čemu je Mađarska najniža među članicama EU sa 11.199 PPS, a Hrvatska sa 16.277. Razlika između najniže i najviše u EU je oko 26.500 PPS, u poređenju sa skoro 43.000 evra u nominalnom iznosu.

