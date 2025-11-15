logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbogatija domaćinstva u Evropi: Na vrhu je mala država, dok negdje prosječan prihod jedva da pređe 3.000 evra

Najbogatija domaćinstva u Evropi: Na vrhu je mala država, dok negdje prosječan prihod jedva da pređe 3.000 evra

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
0

Jedan koristan pokazatelj prihoda domaćinstva je "medijanalni ekvivalentni neto prihod".

Najbogatija domaćinstva u Evropi Izvor: Volker Preusser / imago stock&people / Profimedia

Troškovi života rastu, ciene stalno rastu, a mnoga domaćinstva paze na svaki evro. Jedan koristan pokazatelj prihoda domaćinstva je "medijanalni ekvivalentni neto prihod". Ovaj pokazatelj se odnosi na tipičan prihod po osobi, prilagođen veličini domaćinstva i nakon oporezivanja, piše Euronews.

Prema podacima za 2024. godinu, medijalni ekvivalentni prihod u 34 evropske zemlje kreće se od 3.075 evra u Albaniji do 50.799 evra u Luksemburgu. Unutar Evropske unije, Bugarska ima najniži medijalni ekvivalentni prihod – 7.811 evra, dok je prosjek EU 21.582 evra.

Na vrhu liste, pored Luksemburga, nalaze se Švajcarska i Norveška, a zatim Danska, Austrija, Irska, Holandija i Belgija, sve sa prihodima u rasponu od 30.000 do 35.000 evra. Finska, Njemačka, Švedska i Francuska su takođe iznad prosjeka EU. Hrvatska je sa 12.344 evra, a na drugom kraju su Srbija, Sjeverna Makedonija, Turska i Crna Gora, dok unutar EU, Mađarska i Rumunija, zajedno sa Bugarskom, imaju prihode ispod 10.000 evra.

Kada se prihodi prilagode kupovnoj moći...

Razlike u produktivnosti i strukturi ekonomije pomažu u objašnjenju jaza, rekla je Đulija De Lacari, ekonomistkinja u Međunarodnoj organizaciji rada (MOR).

"Veća produktivnost omogućava zemljama da isplaćuju veće plate", rekla je ona. To znači da zemlje sa visokim udjelom sektora visoke vrijednosti, kao što su finansije, informacione tehnologije ili napredna proizvodnja, imaju tendenciju da isplaćuju veće plate, dok one koje se više oslanjaju na poljoprivredu ili jednostavne usluge imaju niže plate.

Kada se prihodi prilagode standardima kupovne moći (PPS), vještačkoj jedinici valute koja izjednačava koliko robe i usluga može da se kupi u različitim zemljama, jaz se smanjuje, ali i dalje ostaje veliki. Medijalni ekvivalentni neto prihod kreće se od 5.098 PPS u Albaniji do 37.781 PPS u Luksemburgu.

Prosjek EU je 21.245 PPS, pri čemu je Mađarska najniža među članicama EU sa 11.199 PPS, a Hrvatska sa 16.277. Razlika između najniže i najviše u EU je oko 26.500 PPS, u poređenju sa skoro 43.000 evra u nominalnom iznosu.

(EUpravo zato/Euronews)

Možda će vas zanimati

Tagovi

troškovi domaćinstvo plata plate

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ