Na prevaru "izvukao" 300.000 evra iz austrijske firme: Državljanin BiH osuđen na dvije i po godine zatvora

Državljanin Bosne i Hercegovine osuđen je danas na dvije i po godine robije nakon što je sud u gradu Ried odlučio da je kriv po svim tačkama optužnice koja ga terete za tešku prevaru austrijske firme, od koje je uspio da tokom tri godine izvuče 300.000 evra.

Izvor: Unsplash

Kako stoji u optužnici, on je to radio preko lažnih faktura i dostavnica. Iako je i sam javni tužilac priznao da je u kompaniji zakazalo računovodstvo i kontrola, to opet ne mijenja stvar da je optuženi, sa saučesnicima, od kompanije napravio “sopstveni bankomat”, prenose Nezavisne novine.

Kako je u završnoj riječi rekao tužilac, optuženi, koji je osuđivan i ranije, predstavljao se kao vlasnik slovenačke kompanije i tako izvukao ogromne sume novca iz kompanije sa sjedištem u Gornjoj Austriji, a sve je trajalo od 2017. do 2020. godine.

U optužnici stoji da je kompanija sveukupno oštećena za 2,3 milioan evra, a optuženi, sad već osuđeni, se tereti za iznos od 300.000. Navodno, prevara je trajala sve do 2020. godine, kada je jedan od radnik otkrio sumnjive radnje.

Ipak, osuđeni je još na početku suđenja ispričao sasvim drugu priču, a to je da je on ovoj kompaniji od 2015. godine isporučivao palete i kutije, a da su mu nakon nekog vremena prišli radnici kompanije, predložili mu ovu “šemu”, govoreći da to rade i sa drugim dobavljačima. Navodno, novac koji bi dobio na ovaj način dijelio je sa tim radnicima, a navodno je njemu išlo 2000 do 3000 evra mjesečno, tako da to nije bilo ni približno cifri za koju ga terete.

On je tokom suđenja optužio radnike tog preduzeća, ali su oni sve porekli. Tokom suđenja javni tužilac je priznao da su postojali veliki propusti u samoj firmi, gdje nije bilo adekvatne kontrole, ali da to nije predmet ovog suđenja.