Tramp tvrdi da je spriječio atentat na vrhovnog vođu Irana, pa zaprijetio: "Budite zahvalniji inače..."

Donald Tramp je javno zaprijetio ajatolahu Ali Hamneiju. Otkrio je da je spriječio pokušaj atentata na njega.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o vrhovnom vođi Irana, ajatolahu Ali Hamneiju. Govorio je o završenom sukobu Izraela i Irana, o američkom bombardovanju iranskih nuklearnih postrojenja, a otkrio je i da je spriječen pokušaj atentata na Hamneija.

"Zašto bi takozvani 'vrhovni vođa', ajatolah Ali Hamnei zemlje koja je razorena u ratu, rekao da je pobijedio u ratu sa Izraelom kada on vrlo dobro zna da je to laž. Kao veliki vjernik, on ne bi trebalo da laže.

Njegova zemlja je desetkovana, uništena su tri nuklearna postrojenja i ja sam tačno znao gdje se on krivo. Nisam dozvolio Izraelu i američkom ratnom vazduhoplovstvu, najjačem na svijetu, da okonča njegov život.

Spasio sam ga od ružne smrti, ne mora da mi se zahvali. Zapravo, na kraju rata, zahtijevao sam od Izraela da vrati grupu aviona koja je išla direktno ka Teheranu.

Nevjerovatna šteta bila bi počinjena, mnogi Iranci bi stradali. To bi bio najveći napad od početka rata.

Posljednjih dana sam radio na uklanjanju sankcija i drugih stvari koje bi ubrzale proces oporavka Irana. Umjesto toga, dobio sam izjave pune bijesa i mržnje i odmah sam zbog toga obustavio uklanjanje sankcija.

Iran mora da se vrati u okvire svjetskog poretka, ili će se stvari brzo pogoršati za njih. Uvijek su ljuti i neprijateljski nastrojani i pogledajte kuda ih je to dovelo - uništena država, bez budućnosti, sa užasnom ekonomijom i slabom vojskom.

Nemaju nadu i biće samo još gore po njih. Želim rukovodstvu Irana da se bolje ophode i da budu zahvalniji. Mir!", naveo je Tramp.

Iran je izvršio raketni napad na američku vojnu bazu u Kataru u ponedjeljak 23. juna, ali je prethodno najavio svoj vojni potez. Žrtava i povrijeđenih nema, a nema ni pričinjene materijalne štete jer su svi projektili presretnuti i oboreni.

Da podsjetimo, Sjedinjene Države su u toku noći subote na nedjelju 22. juna izvele vojnu operaciju “Ponoćni čekić”. U akciji su uništena tri iranska nuklearna postrojenja nakon što su B-2 Spirit bombarderi ispustili više specijalnih bombi.

